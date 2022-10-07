Сотрудниками мобильной группы екатеринбургского подразделения «Россети Урал» в ходе проведения мероприятий по выявлению фактов неучтенного потребления на линиях электропередачи, на которых фиксируются высокие потери электрической энергии, обнаружено самовольное подключение к трансформаторной подстанции, расположенной в Орджоникидзевском районе по адресу ул. Космонавтов, напротив дома 101а.

Посредством наблюдения с воздуха квадракоптером установлено, что на указанном земельном участке расположена площадка для хранения нестационарных объектов (киосков, павильонов), в двух из которых размещено оборудование для майнинга криптовалюты.

При осмотре территории обнаружены в работающем состоянии 30 единиц интегральных схем специального назначения (ASIC от англ. application-specific integrated circuit), подключенных от трансформаторной подстанции «Россети Урал»-«Екатеринбург» самовольно - без договора энергоснабжения. Указанное оборудование размещалось и функционировало в павильонах, находящихся на территории огороженного земельного участка.

В этот же день бездоговорное потребление пресечено посредством отключения и демонтажа питающего кабеля.

В настоящее время сотрудниками «Россети Урал»-«Екатеринбург» проводится работа по установлению лиц, причастных к деятельности фермы по производству криптовалюты, производится расчет ущерба, определяется период бездоговорного использования электроэнергии.