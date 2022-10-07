Три предприятия Росатома – «Росэнергоатом» (г. Москва), ФГУП «Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина» (РФЯЦ – ВНИИТФ, г. Снежинск, Челябинская область) и АО «Уральский электрохимический комбинат» (г. Новоуральск, Свердловская область, предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ») - признаны лауреатами премии Правительства РФ в области качества за 2021 год. Распоряжение «О присуждении премий Правительства Российской Федерации 2021 года в области качества» подписал 1 октября Председатель Правительства Российской Федерации М.В. Мишустин.

ФГУП «РФЯЦ – ВНИИТФ» стало одним из лауреатов в категории «организаций с численностью свыше 1000 человек».

«В течение более 60 лет в ядерном центре ведется работа, которая соответствует самым высоким требованиям заказчика. Ее выполняет огромный коллектив, начиная от наших ученых, расчетчиков, конструкторов и заканчивая работниками производства, снабжения, департамента по работе с персоналом. Премия Правительства в области качества – это очень большая победа. Мы подтвердили свое право называться современным высокотехнологичным предприятием!» – прокомментировал заместитель директора РФЯЦ – ВНИИТФ по качеству Владимир Знаменский.

Крупнейшая генерирующая компания страны - Концерн «Росэнергоатом» - была отмечена в той же категории.

«Награда подобного уровня является высокой оценкой эффективности работы нашей организации. Концерн продемонстрировал лидерство как в вопросах обеспечения абсолютного приоритета безопасности, так и в области управления качеством. Сегодня мы, как никогда, готовы постоянно повышать результативность в этих направлениях, реализовывать необходимые мероприятия, оптимизировать производственные процессы, внедрять и развивать лучшие практики, а также постоянно улучшать систему качества и Интегрированную систему управления Концерна и, не останавливаясь на достигнутом, стремиться к постоянному самосовершенствованию», – прокомментировал получение награды глава Концерна «Росэнергоатом» Андрей Петров.

Всего в завершившемся конкурсе участвовало 504 организации из 70 регионов страны.

«В текущей ситуации в мире и в условиях беспрецедентного санкционного давления на нашу страну широкая государственная поддержка инициатив организаций всех отраслей по повышению эффективности, производительности и конкурентоспособности приобретает особую актуальность. История ярко демонстрирует, что повышение качества процессов, эффективности за счет применения моделей делового совершенства – единственный способ выхода из кризисных ситуаций. Важно отметить, что в современных непростых условиях в диагностику вовлекается всё большее число отраслей, имеющих высокую значимость для развития экономики страны в новых реалиях, что является прямым свидетельством эффективности ее применения», – пояснил председатель секретариата премии Правительства в области качества, руководитель Роскачества Максим Протасов.

Премия Правительства Российской Федерации в области качества была учреждена постановлением Правительства от 12 апреля 1996 года № 423 в целях стимулирования повышения качества продукции и услуг, содействия внедрению эффективных методов управления качеством. Премия присуждается организациям-лауреатам за внедрение высокоэффективных методов менеджмента качества и инструментов повышения производительности, достижение значительных результатов в области качества продукции и услуг, обеспечения их безопасности. За всё время ее существования в конкурсе приняли участие более 4000 организаций из 80 субъектов Российской Федерации, лауреатами и дипломантами премии стали более 400 организаций.

Претенденты на звание лауреатов и дипломантов конкурса были отобраны Советом по присуждению премий Правительства Российской Федерации в области качества, который возглавляет заместитель председателя Правительства Российской Федерации – министр промышленности и торговли Российской Федерации России Денис Мантуров. В состав совета входят руководители органов федеральных исполнительной и законодательной власти, главы крупнейших деловых объединений. Секретариат премии Правительства в области качества ведет Роскачество.

Лауреаты конкурса получат призы и дипломы Правительства РФ и право использовать символику премии в своих рекламных материалах.