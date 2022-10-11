Программа реновации в Головинском районе на севере столицы ускорится благодаря комплексному развитию территории (КРТ) № 45 части бывшей промышленной зоны «Автомоторная», сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин.

«В новостройки, возведенные при реализации этого проекта, смогут переехать свыше 8 тыс. жителей. Это почти четверть от общего количества участников программы в Головинском районе», – сказал Сергей Лёвкин.

Он уточнил, что в ходе комплексного развития территории будет построено не только жилье, но и коммерческая недвижимость – торговые и деловые центры, развлекательные и спортивные комплексы, кафе и рестораны.

Руководитель Департамента отметил, что территория будет благоустроена: специалисты выполнят комплексное озеленение, установят малые архитектурные формы, оборудуют детские и спортивные площадки, зоны для отдыха и прогулок.

Всего в районе Головинский предстоит расселить 137 старых домов, три из которых сохранят. Новые квартиры получат 32,3 тыс. жителей. Начато расселение семи зданий – их жители уже получили новые квартиры или переезжают в пять новостроек.

Напомним, программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром столицы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она касается около 1 млн москвичей, для ее реализации подобрана 561 стартовая площадка.

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