Генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин и Генеральный директор АО «Сетевая компания» Ильшат Фардиев провели рабочую встречу на полях РЭН-2022, на которой рассмотрели основные направления производственной деятельности организаций и вопросы совершенствования нормативно-правового регулирования сетевого комплекса.

В частности, главы компаний обсудили актуализацию подходов к установлению платы за резерв мощности, нормативы проектирования для повышения эффективности сетевого строительства, категорирование объектов в разрезе обеспечения физической безопасности инфраструктуры.

Стороны затронули вопросы импортозамещения оборудования и материалов, используемых при обслуживании и строительстве сети. Отмечена роль производителей Республики Татарстан. В частности, компании региона поставляют кабельную продукцию, электротехническое и контрольно-измерительное оборудование, производят железобетонные изделия и металлоконструкции для ЛЭП, реализуют решения в области автоматизации, обеспечивают бригады спецтехникой.

Между подразделениями Группы «Россети» и АО «Сетевая компания» действуют соглашения о сотрудничестве при предотвращении и ликвидации последствий технологических нарушений на сетевых объектах, в том числе предусматривающие привлечение сил и средств смежных организаций в случае необходимости.