В России появился Киберполигон цифровых подстанций (ЦПС), позволяющий моделировать и тестировать различные сценарии работы физических и информационных процессов в крупных энергосистемах и в распределительных электрических сетях. Одним из направлений применения Киберполигона ЦПС стало тестирование сценариев работы средств защиты информации и оценка их влияния на работоспособность базового функционала ЦПС. 11 октября 2022 года Центр компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) на базе МЭИ и ГК «ИнфоТеКС» провели целевой семинар, где представили результаты двухлетнего сотрудничества и рассказали о планах развития проекта.

Киберполигон ЦПС предназначен для демонстрации и тестирования цифровых систем релейной защиты и автоматики (РЗА), моделирования Экосистемы Цифровых Сервисов, а также сценариев обеспечения их безопасной работы. Он представляет собой киберфизическую модель. Реализация сценариев обеспечения информационной безопасности позволяет провести тестирование влияния работы систем защиты на технологические процессы и упростить работу персонала при проектировании, наладке и эксплуатации энергообъектов.

«Наш Киберполигон позволяет имитировать поведение энергосистем в различных режимах эксплуатации, а также моделировать последствия влияния компьютерных инцидентов на работу энергосистем. Это помогает получать практические навыки по настройке встроенных и наложенных средств защиты информации, повышать квалификацию в области проектирования систем обеспечения информационной безопасности объектов электроэнергетики. Кроме того, создание Киберполигона позволяет моделировать основные технические решения по созданию целой Экосистемы Цифровых Сервисов для электроэнергетики. Развитие подобных экосистем позволит автоматизировать процессы принятия решений в проектировании, наладке и эксплуатации энергообъектов за счет применения методов ИИ», — рассказал в ходе презентации директор Центра НТИ НИУ МЭИ Александр Волошин.

Участникам семинара, среди которых были представители ключевых предприятий отрасли электроэнергетики, продемонстрировали результаты тестирования средств защиты информации (СЗИ) ViPNet на Киберполигоне ЦПС. Также на семинаре обсудили потенциально возможные сценарии применения СЗИ в рамках развития проекта. Продукты и решения ViPNet широко используются для защиты информации в инфраструктуре органов власти и крупнейших предприятий различных отраслей экономики России, в ходе мероприятия эксперты рассказали об их применении для защиты критической информационной инфраструктуры (КИИ).

Эксперты Центра НТИ МЭИ и ГК ИнфоТеКС представили планы по применению встраиваемых СЗИ в терминалах РЗА нового поколения, обсудили вопросы методик расчета надежности терминалов РЗА нового поколения и роль ВСЗИ в достижении требуемых показателей надежности, а также рассказали о создании виртуального шаблона инфраструктуры ЦПС для платформы Ampire. Шаблон был создан совместно с Центром НТИ МЭИ на основе виртуального терминала РЗА и облегченной системы моделирования режимов. Платформа Ampire с набором подобных шаблонов сможет обеспечить подготовку специалистов ИБ для электроэнергетики на качественно новом уровне. Обогащение киберполигона Ampire позволяет оптимизировать его работу под требования отрасли электроэнергетики, а для Киберполигона ЦПС упростить демонстрацию виртуальных сценариев и обеспечить качественно новый уровень его работы, отметили стороны.

«Кибербезопасность современных электроэнергетических объектов, оснащенных цифровыми системами мониторинга, РЗА и противоаварийной автоматики — относительно новая тема. Подобных проектов крайне мало, в то время как вопросы кибербезопасности на объектах электроэнергетики становятся все более актуальными. Мы активно работаем с данной отраслью, активно взаимодействуем с отраслевыми партнерами, понимающими ее специфику. Продукты ViPNet обладают большим потенциалом для внедрения на различных типах инфраструктуры заказчиков. Испытания на Киберполигоне ЦПС Центра НТИ НИУ МЭИ – еще один успешно реализованный проект для развития индустриальной линейки ИнфоТеКС», — сообщил заместитель генерального директора «ИнфоТеКС» Дмитрий Гусев.

В семинаре приняли участие около 100 представителей ключевых предприятий сферы электроэнергетики, часть из которых подключалась онлайн из других городов России. Оживленные дискуссии после каждого доклада продемонстрировали актуальность подобных мероприятий для отрасли.



Национальный исследовательский университет «МЭИ» — ведущий вуз России в области энергетики, электротехники, радиотехники, электроники и информационных технологий. НИУ «МЭИ» является подведомственной организацией Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. НИУ «МЭИ» располагает обширной материально-технической базой, включающей в себя 12 институтов, более 100 научно-исследовательских лабораторий, специализированный опытный завод, уникальную учебную ТЭЦ, крупнейшую научно-техническую библиотеку в стране, полигон возобновляемой энергетики. В университете по 25 направлениям подготовки проходят обучение более 20 000 студентов и аспирантов. Высокое качество обучения и научной деятельности обеспечивают более 1600 преподавателей и учёных, в том числе 184 доктора и 597 кандидатов наук.

Входит в ТОП-20 ведущих российских вузов по версии Forbes (2021).

НИУ «МЭИ» входит в ТОП-10 технических вузов по уровню зарплат молодых специалистов (данные исследования SuperJob.Ru, 2022)

В 2020 г. НИУ «МЭИ» прошел независимую экспертную оценку по Модели Совершенства EFQM (European Foundation for Quality Management) и подтвердил уровень «Признанное совершенство» (5 звезд).