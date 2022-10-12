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На "Камском кабеле" разработан кабель для горной местности

На Камском кабеле разработан кабель для горной местности

12 октября 2022, 16:45
Рубрика: Компании
Метки: КАМСКИЙ КАБЕЛЬ, КАМКАБЕЛЬ
Отрасль: Кабельная промышленность 
Источник: ООО "Камский кабель"

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Кабель на среднее напряжение с изоляцией из пероксидносшиваемого полиэтилена и алюминиевой оболочкой для прокладки в горной местности разработан на «Камском кабеле».

«Скальный» кабель защищен от проникновения воды, может применяться наравне с кабелем марок 2г (с двойной герметизацией) в несудоходных водоемах, в грунтах с повышенной влажностью. Оболочка изделия выполняет функции защитного металлического экрана, бронепокрова, и поперечной герметизации.

Операции наложения оболочки и подготовки к испытаниям потребовали поиска и отработки дополнительных навыков и нестандартных технологических решений, подбора и изготовления инструмента, использования различных приспособлений. В результате на «Камском кабеле» было найдено оригинальное решение для стабилизации процесса наложения оболочки, отработана подготовка кабеля к приемо-сдаточным испытаниям.

Источник: ООО "Камский кабель"

KAMK
5.19

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