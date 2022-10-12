На "Камском кабеле" разработан кабель для горной местности

Кабель на среднее напряжение с изоляцией из пероксидносшиваемого полиэтилена и алюминиевой оболочкой для прокладки в горной местности разработан на «Камском кабеле».

«Скальный» кабель защищен от проникновения воды, может применяться наравне с кабелем марок 2г (с двойной герметизацией) в несудоходных водоемах, в грунтах с повышенной влажностью. Оболочка изделия выполняет функции защитного металлического экрана, бронепокрова, и поперечной герметизации.

Операции наложения оболочки и подготовки к испытаниям потребовали поиска и отработки дополнительных навыков и нестандартных технологических решений, подбора и изготовления инструмента, использования различных приспособлений. В результате на «Камском кабеле» было найдено оригинальное решение для стабилизации процесса наложения оболочки, отработана подготовка кабеля к приемо-сдаточным испытаниям.