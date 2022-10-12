ПАО "ФСК ЕЭС" сменило юридическое наименование

Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (сокращенно – ПАО «ФСК ЕЭС») изменило наименование на Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети» (сокращенно – ПАО «Россети»). Соответствующие изменения внесены в Единый государственный реестр юридических лиц.

Решение о переименовании было принято на внеочередном собрании акционеров ПАО «ФСК ЕЭС», которое состоялось 14 сентября 2022 года. Оно связано реорганизацией компании путем присоединения к ней ПАО «Россети», АО «ДВЭУК – ЕНЭС», ОАО «Томские магистральные сети» и АО «Кубанские магистральные сети».