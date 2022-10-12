 
Модернизация

ПАО "ФСК ЕЭС" сменило юридическое наименование

ПАО ФСК ЕЭС сменило юридическое наименование

12 октября 2022, 13:45
Рубрика: Модернизация
Метки: ФСК ЕЭС, РОССЕТИ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: ПАО "Россети"

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Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (сокращенно – ПАО «ФСК ЕЭС») изменило наименование на Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети» (сокращенно – ПАО «Россети»). Соответствующие изменения внесены в Единый государственный реестр юридических лиц.

Решение о переименовании было принято на внеочередном собрании акционеров ПАО «ФСК ЕЭС», которое состоялось 14 сентября 2022 года. Оно связано реорганизацией компании путем присоединения к ней ПАО «Россети», АО «ДВЭУК – ЕНЭС», ОАО «Томские магистральные сети» и АО «Кубанские магистральные сети».

 

Источник: ПАО "Россети"

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