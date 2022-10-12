12 октября 2022 года в рамках международного форума «Российская энергетическая неделя» Госкорпорация «Росатом» и ПАО «НОВАТЭК» подписали Меморандум о взаимопонимании в отношении сотрудничества в сфере декарбонизации.

Подписи под документом поставили генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев и председатель Правления публичного акционерного общества «НОВАТЭК» Леонид Михельсон.

Меморандум предусматривает приобретение предприятиями группы «НОВАТЭК», в частности Комплексом по фракционированию и перевалке стабильного газового конденсата в порту Усть-Луга, электроэнергии, выработанной на ветроэлектростанциях Росатома. Покупка «зеленой» электроэнергии будет способствовать снижению углеродного следа продукции «НОВАТЭКа», следуя требованиям международных стандартов.

Стороны намерены сотрудничать в области развития ветроэнергетики в сложных условиях Арктики. Меморандум также предусматривает оценку возможности внедрения технических решений Росатома в процессах производства СПГ и низкоуглеродного водорода, аммиака, генерации и хранения электроэнергии.

«Поддерживая инициативы по борьбе с изменением климата и ориентируясь на максимальное соответствие своей деятельности международным стандартам в области экологии, Госкорпорация «Росатом» последовательно реализует стратегию по увеличению низкоуглеродной генерации и уделяет особое внимание проектам на перспективном рынке поставки «зеленой» электроэнергии. В настоящее время все больше компаний выбирает путь устойчивого развития бизнеса. А это залог конкурентоспособности и долгосрочного коммерческого успеха», - отметил Алексей Лихачев.

АО «НоваВинд» - дивизион Росатома, основная задача которого – консолидировать усилия Госкорпорации в передовых сегментах и технологических платформах электроэнергетики. Компания была основана в сентябре 2017 года. В контуре НоваВинд сосредоточено управление всеми компетенциями Росатома в ветроэнергетике – от проектирования и строительства до энергетического машиностроения и эксплуатации ветроэлектростанций. На сегодняшний день АО «НоваВинд» ввело в эксплуатацию 720 МВт ветроэнергетических мощностей. Всего до 2027 года Росатом введёт в эксплуатацию ветроэлектростанции в России общей мощностью порядка 1,7 ГВт.