Две новые газораспределительные станции обеспечат энергетические мощности промышленной зоны, создаваемой в Тахтамукайском районе Адыгеи. Об этом сообщил во вторник глава республики Мурат Кумпилов в ходе встречи с заместителем гендиректора по реализации и транспортировке газа ООО "Газпром межрегионгаз".

"Еще два значимых для региона проекта - это строительство до конца 2023 года новых ГРС "Новый Сад" и "Индустриальный парк", чтобы обеспечь дополнительными энергомощностями Тахтамукайский район и создаваемую там крупную промышленную зону", - сказал Кумпилов.

По его словам, работа над этими проектами уже началась.

В целом, как заметил глава республики, уровень газификации региона постоянно растет. Так, в настоящее время общая протяженность газораспределительной системы Адыгеи составляет около 5 тыс. км, уровень газификации региона достиг 91,54%, ожидается, что по итогам комплексной пятилетней программы он повысится до 96%.

"В Адыгее особое внимание уделяется реализации программы социальной газификации, уже заключено почти 4 тыс. договоров на технологическое присоединение к газовым сетям, для отдельных категорий граждан компенсируются затраты на газификацию жилья", - заметил Кумпилов.

Он подчеркнул в этой связи, что существующая газотранспортная система уже не может обеспечивать в необходимом объеме растущие потребности региона.