Генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин на сессии РЭН-2022, посвященной роли энергетики в формировании Большого Евразийского партнерства, рассказал об актуальных задачах компании по расширению международного сотрудничества.

В мероприятии также участвовали Министр энергетики РФ Николай Шульгинов, член Коллегии (Министр) по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Арзыбек Кожошев, Заместитель Министра нефтяной промышленности Исламской Республики Иран Ахмад Асадзадех, Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Пакистан Шафкат Али Хан, глава Системного оператора Федор Опадчий.

Андрей Рюмин отметил, что активное развитие государств Большой Евразии создает дополнительные вызовы для энергетической отрасли, в том числе в части надежности и обеспечения растущего спроса на электроэнергию. Для их решения потребуется строительство новых сетевых и генерирующих мощностей. В таких условиях на первый план выходит долгосрочное планирование развития энергосистем каждой страны и макрорегиона в целом, которое должно быть сбалансировано по видам ресурсов и учитывать увеличивающееся потребление.

«Для стабильного роста экономик государств Большой Евразии необходимы понятные и предсказуемые долгосрочные параметры стоимости и надежности поставок электроэнергии. Важную роль здесь играет усиление межсистемных связей стран, позволяющее осуществлять функции резервирования и аварийной взаимопомощи, способствующее расширению технологического сотрудничества», – подчеркнул Андрей Рюмин.

За последние годы компания существенно нарастила инвестиции в Южном и Дальневосточном федеральных округах России. Значительная часть мероприятий связана с развитием магистрального комплекса и выдачей мощности новой генерации. Также реализован ряд проектов для расширения трансграничных коридоров. Один из примеров – модернизация систем противоаварийного управления в сечении «Россия – Монголия», позволившая увеличить на 40% – почти до 350 МВт пропускную способность действующих ЛЭП без строительства новых энергообъектов.

Андрей Рюмин также отметил широкие возможности для обмена опытом, обучения персонала, совместных проектов с компаниями государств, где энергосистемы исторически основаны на схожих с Россией стандартах, например, с Казахстаном и Узбекистаном. Кроме того, актуальной задачей является укрепление сотрудничества в инновационной сфере с Китаем, Индией и другими странами макрорегиона.