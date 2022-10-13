Фото: СО ЕЭС

13 октября в Москве на площадке форума «Российская энергетическая неделя» состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между АО «СО ЕЭС» и АО «Уральский турбинный завод». Подписи под документом поставили Председатель Правления Системного оператора Федор Опадчий и Председатель совета директоров АО «Уральский турбинный завод» Михаил Лифшиц.

Соглашение предусматривает взаимодействие в таких направлениях, как совместная верификация параметров и характеристик турбинного оборудования производства АО «УТЗ», информационный обмен в отношении параметров и характеристик турбинного оборудования производства АО «УТЗ», в том числе контроль сторонами наиболее критичных параметров в режиме реального времени. АО «СО ЕЭС» И АО «УТЗ» договорились о разработке цифровых моделей паровых турбин и моделей их технического состояния в процессе эксплуатации, а также их систем регулирования и защиты.

Стороны также планируют совместно осуществлять анализ технологических нарушений в ЕЭС России, разработку мероприятий по повышению надежности и эффективности работы паровых турбин, определение требований и технических решений по участию генерирующего оборудования в противоаварийном управлении и исследования особых режимов работы турбинного оборудования, в том числе на базе накопленных массивов реальных эксплуатационных данных в привязке к условиям и режимам эксплуатации.

Документ также затрагивает такие аспекты сотрудничества, как совместная разработка технических решений по повышению надежности и эффективности работы турбинного оборудования, нормативно-технической документации, требований к турбинному оборудованию, его системам регулирования и защиты. Взаимодействие Системного оператора и Уральского турбинного завода предполагает участие сторон в работе научно-технических советов, семинаров, выставок, конференций по вопросам функционирования турбинного оборудования, его систем регулирования и защиты.

«Сотрудничество с Уральским турбинным заводом особенно актуально в свете разработки группой «Ротек» проектов в сфере обеспечения технологического суверенитета, и компетенции Системного оператора направлены на то, чтобы помочь производителю разрабатывать оборудование, точно соответствующее параметрам работы в составе ЕЭС России, – отметил Федор Опадчий на церемонии подписания соглашения. – Задача производства отечественного оборудования, соответствующего всем требованиям к надежности и технологической совместимости с объектами электроэнергетического комплекса страны, сегодня выходит на передний план, и мы рады, что знания и опыт Системного оператора послужат важнейшей цели обеспечения технологической независимости России и развития российского производства для обеспечения потребностей электроэнергетической отрасли».

В рамках соглашения Системный оператор изучит возможность использования в процессах оперативно-диспетчерского управления системы прогностики и мониторинга ПРАНА, разработанной производителем паровых турбин. Эта система кроме сбора и анализа технических данных позволяет строить вероятностные цифровые модели для прогнозирования наступления внештатных ситуаций.

«Система прогностики ПРАНА стала отраслевым стандартом. Пришло время изменения регламентов обслуживания оборудования в соответствии с её возможностями. Как производитель паровых турбин и разработчик передовых цифровых решений мы выступаем за переход к ремонту по состоянию. Реализовать эту инициативу получится только при участии Системного оператора. Сегодняшнее соглашение – это первый шаг в сторону нового технического уклада», - отметил Михаил Лифшиц.

Об АО «УТЗ»

АО «Уральский турбинный завод» – один из ведущих отечественных производителей генерирующего оборудования. Завод находится в Екатеринбурге и входит в группу многопрофильного промышленного холдинга АО «Ротек». Предприятие производит конденсационные и теплофикационные турбины для паросиловых установок, паровые турбины для парогазовых энергоблоков, судовые турбины для кораблей с атомной энергоустановкой, оборудование силового острова для мусоросжигательных заводов. Завод оказывает услуги по сервису и модернизации энергетического оборудования, реализует совместные проекты с энергетиками Монголии, Белоруссии, Казахстана.