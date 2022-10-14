Британская компания Aquaterra Energy, специализирующаяся на разработке морских месторождений, объединилась с голландской компанией Seawind Ocean Technology, специализирующейся в сфере технологий ВИЭ, для совместного проекта по строительству плавучего энергокомплекса HyMed, который планируется построить на большой глубине у побережья Италии.

HyMed в составе ВЭС и установок по производству «зеленого» водорода, который планируется ввести в эксплуатацию в 2027 г., станет крупнейшим в мире. В настоящее время проект находится на этапе получения разрешений, проводится оценка возможностей подключения комплекса к сетям и воздействия на окружающую среду.

Мощность комплекса HyMed составит 3,2 ГВт, из которых свыше 1 ГВт должно быть использовано для производства «зеленого» водорода, предназначенного для транспортировки на мировые рынки по трубопроводам или судами.

Компании-разработчики планируют и в дальнейшем реализовывать в морских акваториях аналогичные совместные проекты – Aquaterra Energy будет использовать свой опыт в морской инженерии и производстве «экологически чистого» водорода, в то время как Seawind Ocean Technology задействует опыт разработки технологий для плавучих ВЭС.

Информационно-аналитический ресурс NSEnergy