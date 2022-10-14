Группа "Интер РАО" приобрела активы Siemens Energy в России

Группа "Интер РАО" завершила сделку по покупке 65-процентной доли в СТГТ ("Современные технологии газовых турбин" (является совместным предприятием Siemens и "Силовых машин") и 100-процентной доли в "Воронежском трансформаторе". Об этом журналистам сообщили в компании.

"Группа "Интер РАО" завершила сделку по покупке предприятий энергетического машиностроения в Российской Федерации. Под контроль группы перешла доля в 65% в компании, владеющей 100% ООО "СТГТ", а также 100% ООО "Воронежский трансформатор", - отметили там.

СТГТ занимается производством и обслуживанием газовых турбин SGT5-2000E мощностью 187 МВт, а также сервисом турбин SGT5-4000F мощностью 329 МВт. На площадке компании в Ленинградской области установлено оборудование, использование которого может обеспечить дальнейший рост локализации компонентов газовых турбин в РФ.

"Воронежский трансформатор" проектирует, производит и обслуживает силовые и тяговые трансформаторы мощностью до 250 МВА и классом напряжения до 330 кВ, используемые в энергетической и транспортной отраслях.