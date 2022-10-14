За девять месяцев 2022 года сотрудники службы изоляции и защиты от перенапряжений и испытаний (СИЗПИ) филиала ПАО «Россети Волга» — «Ульяновские распределительные сети» провели 4800 испытаний электрооборудования. В их числе 1083 испытания на трансформаторных подстанциях 0,4/6/10 кВ, 749 – на подстанциях 110/35 кВ и 2968 испытаний опорно-стержневой изоляции 110 кВ.

Максимальной точности и эффективности при проведении электрических испытаний и измерений энергетикам удается добиться благодаря использованию современных методов диагностики и высокотехнологичного оборудования. Наиболее эффективным бесконтактным методом диагностики состояния оборудования и сооружений без вывода их из работы является тепловизионный контроль. По итогам трёх кварталов текущего года специалисты СИЗПИ при помощи тепловизора обследовали 36 высоковольтных подстанций, 53 высоковольтные воздушные линии и 1582 трансформаторные подстанции 6-10/0,4 кВ. Тепловизионные обследования позволяют энергетикам определять даже незначительные дефекты посредством фиксации и преобразования инфракрасного излучения в видимый спектр.

Кроме того, в филиале функционирует современная высокоэффективная химико-хроматографическая лаборатория, осуществляющая анализ проб. Физико-химический и хроматографический анализы, проведенные на электронном оборудовании с применением новых методик и технологий, позволяют максимально точно определить любые отклонения от нормы и на ранних стадиях диагностировать медленно развивающиеся дефекты в трансформаторах. За девять месяцев сотрудники лаборатории провели 844 анализа проб трансформаторного масла.

Периодические испытания, измерения и обследования электрооборудования позволяют на ранних стадиях выявить дефекты и неисправности, тем самым исключая риск повреждения дорогостоящего оборудования и возникновения нарушений электроснабжения в сетях. Все данные, полученные в ходе обследований, учитываются при формировании и корректировке ежегодных производственных программ.