Межведомственная рабочая группа по вопросам создания особых экономических зон (ОЭЗ) и территорий опережающего развития (ТОР) в моногородах под руководством вице-премьера Юрия Трутнева одобрила создание ОЭЗ промышленно-производственного типа "Кузбасс" на севере Кемеровской области в границах двух муниципалитетов. Инвестиционный портфель первых резидентов составит порядка 92,8 млрд рублей, сообщает в пятницу пресс-служба правительства региона.

"Одобрено создание первой в Кузбассе особой экономической зоны. ОЭЗ общей площадью 628,8 га появится на территории двух муниципальных образований - в городе Кемерове и на территории Топкинского округа. Объем инвестиций потенциальных резидентов составляет порядка 92,8 млрд рублей, будет создано не менее 1,2 тыс. новых рабочих мест", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ивестиционные проекты планируется реализовать в сферах химической и пищевой промышленности, сельского хозяйства, медицины.

Межведомственная рабочая группа ранее уже рассматривала вопрос создание первой в Кузбассе ОЭЗ в феврале, тогда проект был одобрен только в границах западной части Топкинского округа и не включал территорию Кемерова. Региональные власти настаивали на увеличении территории особой экономической зоны и доработали проект, чтобы расширить возможности для реализации инвестпроектов.

"Сегодняшние экономические условия требуют от власти дополнительных мер поддержки бизнеса. Новая особая экономическая зона будет располагаться в северной агломерации Кузбасса, обладающей рядом преимуществ. Здесь в должной мере обеспечена транспортная, логистическая и энергетическая инфраструктура. Она находится в непосредственной близости к ключевому железнодорожному узлу, который связывает Кузбасс с европейскими и дальневосточными регионами России, странами Азиатско-тихоокеанского региона", - приводятся в сообщении слова губернатора Сергея Цивилева.

Инициативу о создании в Кузбассе ОЭЗ выдвинул губернатор региона. На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в прошлом году он предложил ориентировать особую экономическую зону на проекты в неугольных отраслях экономики.

Фото: pexels.com