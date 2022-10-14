Там, где фонит формальдегид
14 октября 2022, 12:45
Рубрика: Происшествия
Метки: РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН, МОЭСК, ЭНЕРГОВОРОВСТВО, МАЙНИНГ, КРИПТОВАЛЮТА
Отрасль: Электроэнергетика
Источник: ПАО "Россети Московский регион"
Работниками департамента экономической безопасности и противодействия коррупции компании «Россети Московский регион», управления безопасности филиала «Северные электрические сети» совместно с персоналом Солнечногорского района электрических сетей и представителями УФСБ по г. Москве и Московской области и ГУ МВД по Московской области на территории г.о. Солнечногорск выявлен факт бездоговорного потребления электроэнергии с целью обеспечения работы оборудования майнинговой фермы.
12 октября в ходе обследования одного из помещений бетонного завода в г. Солнечногорск подтвердились факты работы майнинг-фермы и незаконного подключения оборудования к энергоснабжению.
Для проверки факта бездоговорного потребления электроэнергии подано заявление в ОМВД России по г.о. Солнечногорск. Предварительный ущерб, причиненный компании, оценивается в 5 млн рублей.
Правоохранительные органы начали вывоз оборудования майнинг-фермы в ОМВД России по г.о. Солнечногорск. Виновные лица в совершении указанного преступления установлены. В настоящее время органами дознания решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.2 ст. 165 УК РФ.
Напоминаем, что незаконная добыча криптовалюты наносит не только убытки электросетевой компании от неучтенного потребления, но и вредит обычным потребителям, которые страдают от снижения качества передаваемой электроэнергии из-за дополнительной высокой нагрузки на сети, износа сетевого оборудования и перепадов напряжения в электросетях.
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