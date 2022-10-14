Создание особых экономических зон (ОЭЗ) промышленно-производственного типа (ППТ) в Чувашской Республике, Волгоградской и Кемеровской областях одобрено на заседании межведомственной рабочей группы по вопросам создания ОЭЗ и ТОР в моногородах, прошедшем под руководством Заместителя Председателя Правительства РФ – полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

«Наша рабочая группа создана для развития преференциальных режимов Российской Федерации. На сегодняшний день преференциальные режимы представлены 45 особыми экономическими зонами, 92 территориями опережающего развития в моногородах, 22 территориями опережающего развития на Дальнем Востока и одной ТОР в Арктике. Считаю, что сегодня развитие преференциальных форм, создание новых экономических зон, территорий опережающего развития имеет особое значение, поскольку нашей стране ещё в большей степени, чем ранее требуется экономический рост. Поэтому считаю нашу работу важной», – открыл заседание Юрий Трутнев.

О предложениях регионов по созданию новых ОЭЗ доложил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков.

«Несмотря на текущую ситуацию интерес к преференциальному режиму особых экономических зон не снижается. Треть площадок (15 из 45) были созданы за последние 2 года. За первое полугодие 2022 года зафиксировано 77 новых резидентов. Это такой же показатель, как и год назад», - сообщил замминистра.

По итогам заседания рабочей группы одобрено создание трёх ОЭЗ в Чувашской Республике, Волгоградской и Кемеровской областях.

По словам Дмитрия Вахрукова, ОЭЗ остаются одним из драйверов привлечения инвестиций и промышленного развития регионов. И в текущих условиях влияния санкций ОЭЗ являются одними из ключевых инструментов для развития собственных производств и импортозамещения.

«Сегодняшнее решение позволит привлечь в экономику регионов около 197 млрд рублей инвестиций, запустить новые производства в химии, переработке газа, сельском хозяйстве и других сферах», - подчеркнул замминистра.

«Сложно переоценить и вклад особой экономической зоны в поддержание социальной стабильности на территории Новочебоксарска. Заявленные пять резидентов, обязуются создать не менее одной тысячи рабочих мест. Это весомое количество для занятости в городе», – отметил глава Чувашии Олег Николаев.

По его словам, экономический эффект от их осуществления будет в том числе заключаться в поступлении дополнительных налогов и страховых взносов в размере 4,3 млрд рублей в бюджеты разных уровней.

В ОЭЗ «Новочебоксарск» запланировано строительство мясокомбината, создание предприятий по выпуску древосноволокнистых плит, хлебобулочных, кондитерских изделий. Якорные инвестиционные проекты связаны с созданием производств биоразлагаемого пластика полилактида и гипохлорита кальция на площадке ПАО «Химпром». Резидентами планируется создать более 1 тысячи рабочих мест.

На территории ОЭЗ «Химпром» в Волгограде планируется создать более 800 рабочих мест и реализовать проекты по строительству завода, производящих метанол, а также организовать производство биопротеинов, химических средств защиты растений и уксусной кислоты.

Резидентами ОЭЗ «Кузбасс» планируется создать около 1,2 тысяч рабочих мест. Запланированы проекты по производству извести, минеральных удобрений, продуктов переработки зерна амаранта, а также медицинской мебели и продуктов питания.