Ростех начал серийно производить защищенные роутеры

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех разработал и начал серийное производство роутеров для создания защищенной информационной инфраструктуры. Аппаратура работает под управлением процессора «Байкал BE-T1000», а программное обеспечение является полностью российской разработкой.

Модульная структура решения позволяет кастомизировать каждое устройство под нужды конкретного клиента. Роутер оснащен PoE-портами (PoE – Power over Ethernet), через которые происходит одновременная передача данных и электропитания. Это дает возможность развернуть систему видеонаблюдения и организовать доступ к видео-конференц-связи.

«Качественное телекоммуникационное оборудование отечественного производства должно составлять основу ИТ-ландшафта российских компаний, как крупных, так и небольших. Это особенно важно сейчас, в условиях политического и экономического давления на нашу страну. Роутер, который серийно выпускает «Росэлектроника», поможет бизнесу снизить зависимость от импортных решений, а также обеспечить себе информационную безопасность», – сказал исполнительный директор Госкорпорации Ростех Олег Евтушенко.

Конструкция роутера позволяет подключить жесткий диск или модули расширения для получения дополнительных сетевых интерфейсов и функций передачи данных. Устройство предназначено для применения в небольших организациях с численностью сотрудников до 50 человек.

Роутеры разработаны и производятся входящим в «Росэлектронику» АО «НПП «Исток» им. Шокина».

«Роутеры отличаются большим количеством современных коммуникационных интерфейсов, как проводных, так и беспроводных, а также достаточной производительностью и энергоэффективностью. Мы приступили к серийному производству устройств, на данный момент уже выпущено 2 тысячи изделий. До конца года планируется изготовить еще 3 тысячи роутеров, а также расширить линейку выпускаемого оборудования и приступить к серийному производству граничных маршрутизаторов», – рассказал начальник научно-технического центра НПП «Исток» им. Шокина Андрей Тюрин.

«Росэлектроника» является национальным вендором по электронике. Образована в 1997 году, в 2009 году вошла в состав Госкорпорации Ростех. Головной структурой является АО «Объединенная приборостроительная корпорация». В состав холдинга входят крупнейшие концерны радиоэлектронной промышленности страны – «Созвездие», «Вега», «Автоматика», «Системы управления», а также Национальный Центр Информатизации (НЦИ). Холдинг объединяет более 140 предприятий и научных организаций, специализирующихся на разработке и производстве радиоэлектронных компонентов и технологий, средств и систем связи, автоматизированных систем управления, робототехнических комплексов, СВЧ-электроники, вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования. Общая численность сотрудников – более 70 тысяч человек.

Госкорпорация Ростех – крупнейшая промышленная компания России. В 2022 году отмечает 15 лет со дня основания. Объединяет порядка 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.

Фото: «Росэлектроника»