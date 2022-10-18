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18 октября 2022, 13:15
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, РЖД
Отрасль: Строительство Транспорт Электроэнергетика
Источник: Московская ЖД
10 новых и модернизированных тяговых подстанций будут обеспечивать энергоснабжение для движения поездов МЦД-3 в тактовом режиме. Для этого железнодорожники возводят новые тяговые подстанции Раменское, Митьково, Крюково, Молжаниново и Комсомольская. Ведется модернизация тяговых подстанций Отдых, Панки, Вешняки, Останкино и Ховрино.
Усиление тягового электроснабжения – важная составляющая для обеспечения бесперебойного тактового движения дополнительных поездов в Центральном транспортном узле.
Также в границах станций Москва-Пассажирская-Казанская, Раменское, Крюково, Москва-Товарная возводятся новые посты микропроцессорной централизации для перевода на цифровую систему управления движением поездов. Это позволит повысить эффективность работы железнодорожной автоматики при следовании в тактовом режиме с минимальными интервалами.
Фото: Pixabay.com
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