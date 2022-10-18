«Россети Северный Кавказ» завершили ремонт оборудования подстанции 110/10 кВ «Юго-Западная» в Ингушетии. На реализацию технических мероприятий на энергообъекте, предусмотренных программой эксплуатации, технического обслуживания и ремонта текущего года, направлено порядка 2 млн рублей.

Питающий центр «Юго-Западная» обеспечивает электроснабжение части столицы Республики Ингушетия Магаса и города Назрани. От стабильной работы энергообъекта зависит свет в домах почти 50 тыс. жителей республики и работа 30 социально значимых учреждений.



Энергетики филиала «Ингушэнерго» заменили на подстанции масляный выключатель на более современный элегазовый аналог. В качестве технологического наполнителя в таких установках применен элегаз, он не горюч и не токсичен, что позволяет в разы повысить пожаробезопасность энергообъекта. Кроме того, по сравнению с маслонаполненным оборудованием, новые выключатели более компакты и надежны. Они имеют длительный межремонтный период – срок их эксплуатации составляет не менее 30 лет. И, что не менее важно, использование элегаза в распределительном оборудовании приводит к снижению уровня прямого и косвенного воздействия на окружающую среду, поскольку исключает возможный риск попадания трансформаторного масла в почву и водоемы.

«Обновление – необходимое условие устойчивой работы сетевого комплекса. Замена устаревшего оборудования на более современное, мощное и эффективное позволяет существенно снизить вероятность возникновения технологических нарушений, последующие расходы на его обслуживание, повысить экологическую безопасность. Высокотехнологичное оснащение подразумевает новые решения производственных задач – более оперативные и качественные. Для наших потребителей это всегда означает повышение надежности и качества электроснабжения», – рассказал исполняющий обязанности директора филиала «Ингушэнерго» Рамазан Таршхоев.

В рамках подготовки питающего центра к работе в сложных погодных условиях и при максимальных нагрузках специалисты провели также текущее обслуживание и испытания оборудования, очистили территорию от кустарниковой растительности.