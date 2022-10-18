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По проекту Ленгипротранса построят вторые пути на перегоне Куна – Ягельный Бор в Мурманской области

По проекту Ленгипротранса построят вторые пути на перегоне Куна – Ягельный Бор в Мурманской области

18 октября 2022, 15:30
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ГК 1520, РЖД
Отрасль: Строительство Транспорт 
Источник: ГК 1520

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Главгосэкспертиза утвердила проект строительства вторых путей на перегоне Куна — Ягельный Бор Октябрьской ЖД. Участок — часть большого инвестпроекта по развитию магистральной линии Волховстрой — Мурманск, включающего 19 станций и 10 перегонов. Все объекты проектирует АО «Ленгипротранс» (входит в ГК 1520).

На отрезке Куна — Ягельный Бор построят второй главный путь протяженностью 8,9 км, под него возведут мост длиной 40 м через озеро Печгуба.

Проект предусматривает реконструкцию разъезда Куна с удлинением приемо-отправочных путей. Здесь планируют внедрить систему микропроцессорной централизации МПЦ-ЭЛ разработки и производства Дивизиона ЖАТ ГК 1520. Разъезд Ягельный Бор сделают путевым постом, где построят две пассажирские платформы и пост электрической централизации.

Геология участка характеризуется большим содержанием грунтовых вод, поэтому проектировщики «Ленгипротранса» обеспечили меры по предупреждению сезонных подтоплений, береговых эрозий и заболачивания территории.

В результате вырастет пропускная способность участка и увеличится грузопоток в адрес действующих и строящихся портов северной части Кольского полуострова.

Источник: ГК 1520

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