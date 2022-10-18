Запроектированная инженерами группы компаний «Моспроект-3» схема прохождения участка второй – Сормовско-Мещерской – линии метрополитена в Нижнем Новгороде утверждена руководством региона. Развитие транспортной системы Нижнего Новгорода реализуется в рамках разработанного по поручению президента России Владимира Путина Правительством РФ федерального проекта «инфраструктурное меню». Об этом сообщили в пресс-службе ГК «Моспроект-3».

Протяженность участка от действующей станции «Буревестник» до проектируемой станции «Сормовская» составит 2,64 километра. Тоннели метро будут проходить под Сормовским шоссе, а от ул. Коминтерна – вдоль железнодорожных путей для нивелирования негативного воздействия на жилые кварталы. Конечная станция метро расположится на улице Станционной рядом с железнодорожной платформой «Сормово», где будет организован современный транспортно-пересадочный узел.

«Варианты трассировки продления Сормовско-Мещерской линии детально прорабатывались экспертами группы компаний «Моспроект-3» с учетом уже сложившейся и перспективной городской среды, геологических, градостроительных, инженерных и других особенностей местности, – пояснили в пресс-службе ГК «Моспроект-3».

Расположение новой станции метро вблизи железнодорожной станции городской электрички, где будет организован интермодальный транспортный хаб, позволит жителям быстро и комфортно переходить с одного вида транспорта на другой. Такое проектное решение также позволит создать новые точки притяжения и строительства современной городской инфраструктуры».