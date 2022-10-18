Общий объем инвестиционной программы РЖД на 2023–2025 гг. превысит 3 трлн рублей. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, открывая во вторник совещание о развитии железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона железных дорог.

«Для финансирования приоритетных проектов объем инвестиционной программы ОАО «РЖД» в текущем году составит свыше 800 млрд рублей, на следующие три года ее размер суммарно превысит 3 трлн рублей, что также поможет развитию смежных отраслей и предприятий, которые обеспечивают производство и поставку необходимой продукции», – сказал глава правительства.

Мишустин отметил, что на совещании будет обсуждаться ход реализации запланированных программ в сфере железнодорожного транспорта, в том числе в части развития инфраструктуры, построения новых логистических путей и обеспечения технологической независимости страны. Он сделал акцент на том, что железные дороги надежно связывают территории РФ, имеют ключевое значение для развития экономики регионов и государства в целом, роста торговли, инвестиций, производственной кооперации.

Фото: Пресс-служба ОАО «РЖД»