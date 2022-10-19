Филиал ПАО «Россети» – МЭС Сибири в преддверии осенне-зимнего периода установил 613 новых опорно-стержневых изоляторов на разъединителях и шинных опорах семи подстанций 220 кВ в Забайкальском крае и Республике Бурятия. Это повысило надежность электроснабжения двух регионов Восточной Сибири с общим населением 2 млн человек, а также объектов Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей.

Опорно-стержневая изоляция (ОСИ) используется для изоляции и крепления токоведущих частей электрооборудования. Выработавшие свой нормативный ресурс изоляторы быстрее изнашиваются под воздействием осадков, ветровых нагрузок, перепадов температур и теряют свои характеристики. Для снижения риска повреждения подстанционного оборудования энергетики проводят замену ОСИ.

В Забайкальском крае основной объем работ выполнен на подстанциях 220 кВ «Холбон», «Могоча», «Петровск-Забайкальская» и «Шерловогорская», которые участвуют в выдаче мощности Харанорской ГРЭС в энергосистему региона и электроснабжении объектов Транссиба.

В Бурятии обновлено оборудование на главном центре питания Улан-Удэ – подстанции 220 кВ «Районная». Кроме того, работы проведены на подстанции 220 кВ «Селендума», которая питает южные районы республики и обеспечивает транзит энергии в северо-восточную часть Монголии, а также подстанции 220 кВ «Таксимо», задействованной в электроснабжении объектов БАМа.