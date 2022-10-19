Председатель Правления АО «СО ЕЭС» Федор Опадчий выступил с докладом о новой системе планирования перспективного развития электроэнергетики на пленарном заседании Всероссийской тарифной конференции.

Во Всероссийской тарифной конференции, которая проходит 19–20 октября в Сочи, принимают участие руководители и специалисты ФАС России, представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, а также регулируемых организаций, эксперты в области тарифного и антимонопольного регулирования.

В ходе пленарного заседания Федор Опадчий выступил с докладом о новой системе планирования перспективного развития электроэнергетики, вводимой в отрасли с начала 2023 года в соответствии с принятыми в июне текущего года поправками в Федеральный закон «Об электроэнергетике».

Глава Системного оператора подробно рассказал о действующей системе планирования перспективного развития отрасли, существующем порядке разработки Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики, Схемы и программы развития (СиПР) ЕЭС России и СиПР субъектов РФ, недостатках и необходимости модернизации действующей системы.

Принятые в Федеральный закон № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» поправки обеспечивают переход к централизованному проектированию развития энергосистем. С 1 января 2023 года новая система перспективного планирования, предусматривает передачу Системному оператору функций разработки программных документов отрасли: Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики и Схемы и программы развития электроэнергетических систем России (СиПР ЭЭС России).

Федор Опадчий отметил, что вводимые изменения позволят установить единые базовые принципы и требования в области проектирования развития энергосистем, повысить уровень доступности к разрабатываемым программным документам, а также вовлеченность органов власти субъектов РФ в процесс разработки СиПР ЭЭС России как на стадии прогнозирования перспективных потребностей в электроэнергии и мощности, так и на этапе рассмотрения проекта разработанного документа. «Новая система позволит обеспечить координацию развития магистральных электрических сетей напряжением 220 кВ и выше и региональных электрических сетей 110 кВ, обеспечить применение единой технической политики в области принятия решений по развитию электроэнергетики за счет формирования единого центра компетенции», – подчеркнул глава Системного оператора.

Председатель Правления АО «СО ЕЭС» рассказал о целях разработки новых программных документов, их основных разделах – утверждаемой части и аналитических материалах, уровне детализации технических решений. Федор Опадчий отметил, что разработка Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики необходима для формирования долгосрочной рациональной структуры генерирующих мощностей и объектов электросетевого хозяйства, определения основных направлений размещения крупных объектов генерации и электрической сети, координации с долгосрочным прогнозом социально-экономического развития и другими документами стратегического планирования, в том числе учитывающими сценарии развития в рамках реализации государственной политики перехода к низкоуглеродной экономике. Разработка Генеральной схемы также позволяет оценить экономические последствия от реализации предложенных мероприятий по развитию отрасли и сформировать инвестиционные программы для строительства электростанций (АЭС, Г(А)ЭС) с превышающими шестилетние СиПР ЭЭС сроки реализации.

Целями разработки СиПР ЭЭС России являются: выявление дефицитов электроэнергии и мощности и формирование состава объектов генерации и электрической сети для обеспечения удовлетворения прогнозируемой потребности в электроэнергии и мощности в среднесрочный период, разработка мероприятий по развитию электрической сети с учетом подтвержденных планов по технологическому присоединению и формирование требований технологически необходимой генерации.

Глава Системного оператора подробно рассказал о подходах к прогнозированию потребления в рамках СиПР ЭЭС России. Он отметил, что формирование прогноза потребления осуществляется на основе методических указаний по проектированию развития энергосистем. Этот документ, утверждение которого Минэнерго России планирует в текущем году, содержит подробные и доступные в открытых источниках положения о его разработке, что делает процесс формирования прогноза потребления формализованным и публично открытым. Положения методических указаний учитывают научно обоснованный подход по учету конкретных потребителей и статистические данные о наборе потребителями заявленной мощности. Федор Опадчий подчеркнул, что большое влияние на точность разработки прогноза потребления оказывает качество информации, предоставляемой в АО «СО ЕЭС» в рамках новых постоянных деловых процессов сетевыми организациями, потребителями, органами исполнительной власти и иными субъектами электроэнергетики.

В ходе доклада Председатель Правления АО «СО ЕЭС» особое внимание уделил роли органов исполнительной власти субъектов РФ в процедурах разработки СиПР ЭЭС России, связанной с оценкой реализуемости наиболее крупных перспективных проектов по технологическому присоединению новых потребителей. «Предоставление региональными органами исполнительной власти сведений, содержащих обоснованную оценку реализуемости крупных инвестиционных проектов, оказывает существенное влияние на точность прогнозирования потребления электрической энергии и мощности. Что в свою очередь обеспечивает исключение избыточных технических решений по электроснабжению для проектов с низкой вероятностью реализации», – подчеркнул он.

Глава Системного оператора также акцентировал внимание на роли субъектов электроэнергетики в процедуре разработки СиПР ЭЭС России. Она заключается в предоставлении необходимых для разработки программного документа исходных данных, которые должны соответствовать требованиям правил предоставления информации, необходимой для осуществления оперативно-диспетчерского управления. «Разработка мероприятий по развитию электрической сети является одним из основных вопросов формирования СиПР ЭЭС России в связи с большим количеством сетевых организаций, подходы которых к планированию развития собственных электрических сетей существенно различаются», – отметил Федор Опадчий.

Он сообщил, что процедура разработки СиПР ЭЭС России предусматривает общественное обсуждение проекта документа, которое будет проводиться ежегодно с 1 по 30 сентября. Для этого проект СиПР ЭЭС России будет размещаться на сайте АО «СО ЕЭС» в открытом доступе. В общественном обсуждении смогут принять участие ОИВ, потребители электроэнергии, субъекты электроэнергетики, проектные организации и научно-исследовательские институты.

Федор Опадчий также рассказал о мероприятиях по подготовке СиПР ЭЭС России, реализуемых в рамках переходного периода к новой системе, представил анализ полученных от сетевых организаций исходных данных и заключений органов исполнительной власти субъектов РФ, поступивших в Системный оператор в рамках оценки реализуемости наиболее крупных перспективных проектов, а также ознакомил участников заседания с графиком разработки СиПР ЭЭС России начиная с 2023 года.