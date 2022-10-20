Российский холдинг En+ Group (LSE: ENPL; MOEX: ENPG) открыл три новые электрозаправочные станции в направлении озера Байкал – в поселке Усть-Ордынский, а также сёлах Баяндай и Еланцы Иркутской области. Также в тестовом режиме заработала ЭЗС в городе Шелехов. Теперь сеть зарядных станций En+ Group в регионе насчитывает 13 быстрых зарядных станций для электромобилей.

Мощность станции в Усть-Ордынском составляет 50 кВт, в Баяндае и Еланцах – по 100 кВт, одновременно на них могут обслуживаться по два авто в режиме быстрой зарядки. Для заполнения на 80% аккумулятора самого популярного электромобиля региона Nissan Leaf потребуется примерно 20 минут. Об открытии ЭЗС на Байкальском направлении неоднократно просили как жители Иркутска и гости региона, так и владельцы электромобилей из Усть-Ордынского.

Теперь владельцы электромобилей смогут существенно сэкономить в поездках к местам отдыха. Так, траты на заправку электромобиля по пути на Ольхон составят порядка 650-700 рублей, что более чем в два раза ниже стоимости затраченного на этот же путь бензина.

Развитие сети зарядных станций и развитие зеленых технологий – часть ESG-стратегии компании, согласно которой холдинг минимизирует влияние на экологию и воздействие на атмосферу.

Михаил Хардиков, руководитель энергетического бизнеса En+ Group:

«Устойчивое развитие, частью которого является бережное отношение к окружающей среде, лежат в основе нашей работы. Мы обладаем всеми возможностями для надежного и бесперебойного электроснабжения объектов зарядной инфраструктуры и надеемся, что развитие сети зарядных станций для электромобилей в Иркутской области даст дополнительный импульс к более экологичному поведению, экстраполируя его с использования «зеленых» видов транспорта на все бытовые привычки».

До конца этого года En+ Group осуществит запуск в работу еще пяти станций: в иркутском микрорайоне Ново-Ленино и вблизи федеральных трасс в Черемховском и Усольском районах, а также Тулуне и Братске. Кроме того, первая станция энергохолдинга появится в красноярском аэропорту.

En+ Group – ведущий вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Компания объединяет электрогенерирующие активы установленной мощностью 19,5 ГВт (включая 15,1 ГВт гидроэнергетических активов), и алюминиевые производства годовой мощностью 3,8 млн тонн (через контрольную долю в РУСАЛе, крупнейшего в мире производителя алюминия за пределами Китая по мощности годового производства). Выручка En+ Group за 2021 год составила более 14 млрд долларов США.