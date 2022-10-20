Филиал ПАО «Россети» – МЭС Волги проверил 76 схем плавок гололеда на проводах и грозотросах 45 ЛЭП в Приволжском федеральном округе. Особое внимание уделено линиям 220-500 кВ, которые участвуют в выдаче мощности Балаковской АЭС, Саратовской и Жигулевской ГЭС, обеспечивают электроснабжение железнодорожной инфраструктуры и межгосударственный транзит энергии в Республику Казахстан.

Поволжье относится к числу регионов интенсивного гололедообразования. Высокая влажность, сильные ветровые нагрузки, резкие перепады температуры воздуха способствуют образованию наледи на проводах и грозотросах линий электропередачи. Диаметр отложений может достигать 50 мм и более, а вес – превышать 1 000 кг на один пролет ЛЭП.

Для проведения плавок гололеда на подстанциях включают специальные трансформаторы и выпрямительные установки, способные создавать высокие токи в цепи ЛЭП. Благодаря нагреву проводов образовавшаяся наледь тает. Современные системы мониторинга обеспечивают контроль процессов в режиме реального времени. С помощью измерения массы провода, температуры воздуха и силы ветра, система показывает подробную картину воздействия неблагоприятных погодных условий на состояние линий.

Пробные плавки гололеда позволили проверить работоспособность оборудования в преддверии осенне-зимнего периода 2022/2023 годов.