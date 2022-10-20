Минпромторг России, Росстандарт и Алюминиевая Ассоциация утвердили Перспективную программу стандартизации алюминиевой промышленности на 2022 – 2026 годы . Ранее утвержденный документ охватывал 2018 – 2023 годы.

Подписи под документом поставили статс-секретарь, замминистра промышленности и торговли Российской Федерации Виктор Евтухов, руководитель Росстандарта Антон Шалаев и сопредседатель Алюминиевой Ассоциации Ирина Казовская.

«Целью Программы стандартизации является увеличение потребления алюминия в различных отраслях промышленности. При разработке программы были учтены предложения по новым стандартам на продукцию высоких переделов из алюминия всех заинтересованных предприятий, научно-исследовательских институтов и отраслевых объединений. Утвержденная программа предусматривает разработку и актуализацию 209 документов по стандартизации», – отмечает Виктор Евтухов.

Каждый из этих документов предполагает взаимодействие со смежными техническими комитетами по стандартизации, научно-исследовательскими институтами, предприятиями-производителями и потребителями алюминия.

Программа стандартизации алюминиевой промышленности на 2018 – 2023 годы, насчитывающая 130 стандартов, в настоящее время выполнена более чем на 80%.

«Актуализация действующей отраслевой Программы стандартизации – это не только показатель высокой степени исполнения документа, но и востребованности инструментов стандартизации, зрелости бизнеса для разработки единых правил и методов. Стандарты, безусловно, играют немаловажную роль в обеспечении технологического суверенитета в промышленности», – подчеркивает Антон Шалаев.