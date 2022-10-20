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20 октября 2022, 10:00
Рубрика: Законотворчество
Метки: АЛЮМИНИЕВАЯ АССОЦИАЦИЯ, РОССТАНДАРТ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ
Отрасль: Металлургия
Источник: Алюминиевая Ассоциация
Минпромторг России, Росстандарт и Алюминиевая Ассоциация утвердили Перспективную программу стандартизации алюминиевой промышленности на 2022 – 2026 годы. Ранее утвержденный документ охватывал 2018 – 2023 годы.
Подписи под документом поставили статс-секретарь, замминистра промышленности и торговли Российской Федерации Виктор Евтухов, руководитель Росстандарта Антон Шалаев и сопредседатель Алюминиевой Ассоциации Ирина Казовская.
«Целью Программы стандартизации является увеличение потребления алюминия в различных отраслях промышленности. При разработке программы были учтены предложения по новым стандартам на продукцию высоких переделов из алюминия всех заинтересованных предприятий, научно-исследовательских институтов и отраслевых объединений. Утвержденная программа предусматривает разработку и актуализацию 209 документов по стандартизации», – отмечает Виктор Евтухов.
Каждый из этих документов предполагает взаимодействие со смежными техническими комитетами по стандартизации, научно-исследовательскими институтами, предприятиями-производителями и потребителями алюминия.
Программа стандартизации алюминиевой промышленности на 2018 – 2023 годы, насчитывающая 130 стандартов, в настоящее время выполнена более чем на 80%.
«Актуализация действующей отраслевой Программы стандартизации – это не только показатель высокой степени исполнения документа, но и востребованности инструментов стандартизации, зрелости бизнеса для разработки единых правил и методов. Стандарты, безусловно, играют немаловажную роль в обеспечении технологического суверенитета в промышленности», – подчеркивает Антон Шалаев.
«По мере расширения состава Алюминиевой Ассоциации растет и интерес к работе в сфере стандартизации, зачастую многополярной и требующей достижения компромиссного решения еще на стадии проработки первой редакции стандарта. Кроме того, в 2021 году сфера деятельности ТК 099 «Алюминий» была расширена, и наша обязанность сегодня – поддерживать фонд ТК 099 в актуальном состоянии в соответствии с требованиями промышленности. Это и многое другое требует от нас увеличения масштабов работ по стандартизации, нацеленных на расширение возможностей и сфер применения алюминиевых решений», – резюмирует Ирина Казовская.
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