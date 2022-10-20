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"Россети Московский регион" обнаружили майнинговую ферму в г.о. Подольск

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 Работники департамента экономической безопасности и противодействия коррупции компании «Россети Московский регион», управления безопасности филиала «Южные электрические сети» совместно с персоналом Подольского района электрических сетей и представителями УФСБ по г. Москве и Московской области и ГУ МВД по Московской области на территории г.о. Подольск выявили факт безучетного потребления электроэнергии для обеспечения работы оборудования майнинговой фермы.

В ходе проверки прибора учета электроэнергии на одном из участков в селе Покров зафиксирован аномально низкий расход электроэнергии. Маленький объем электропотребления свидетельствует о возможном безучетном потреблении. То есть, значительная часть потребленной электроэнергии может проходить «мимо» прибора учета. В ходе повторной проверки факт безучетного потребления путем несанкционированного вмешательства подтвердился. Предварительный ущерб компании оценивается более чем в 400 тыс. рублей.

В настоящий момент ОМВД России по г.о. Подольск на месте проводятся следственные действия. Оборудования майнинговой фермы будет изъято с целью проверки.

Напоминаем, что незаконная добыча криптовалюты наносит не только убытки электросетевой компании от неучтенного потребления, но и вредит обычным потребителям, которые страдают от снижения качества передаваемой электроэнергии из-за дополнительной высокой нагрузки на сети, износа сетевого оборудования и перепадов напряжения в электросетях.

Источник: ПАО "Россети Московский регион"

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Эта новость часть сюжета Энерговоровство
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