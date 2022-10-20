Чистая комната, наклонная линия и испытательная лаборатория
Финальная глава "500 кВ Русской независимости" в проекте "Ункомтех 360"
20 октября 2022, 17:30
Рубрика: Происшествия
Метки: РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН, МОЭСК, ЭНЕРГОВОРОВСТВО, МАЙНИНГ, КРИПТОВАЛЮТА
Отрасль: Электроэнергетика
Источник: ПАО "Россети Московский регион"
Работники департамента экономической безопасности и противодействия коррупции компании «Россети Московский регион», управления безопасности филиала «Южные электрические сети» совместно с персоналом Подольского района электрических сетей и представителями УФСБ по г. Москве и Московской области и ГУ МВД по Московской области на территории г.о. Подольск выявили факт безучетного потребления электроэнергии для обеспечения работы оборудования майнинговой фермы.
В ходе проверки прибора учета электроэнергии на одном из участков в селе Покров зафиксирован аномально низкий расход электроэнергии. Маленький объем электропотребления свидетельствует о возможном безучетном потреблении. То есть, значительная часть потребленной электроэнергии может проходить «мимо» прибора учета. В ходе повторной проверки факт безучетного потребления путем несанкционированного вмешательства подтвердился. Предварительный ущерб компании оценивается более чем в 400 тыс. рублей.
В настоящий момент ОМВД России по г.о. Подольск на месте проводятся следственные действия. Оборудования майнинговой фермы будет изъято с целью проверки.
Напоминаем, что незаконная добыча криптовалюты наносит не только убытки электросетевой компании от неучтенного потребления, но и вредит обычным потребителям, которые страдают от снижения качества передаваемой электроэнергии из-за дополнительной высокой нагрузки на сети, износа сетевого оборудования и перепадов напряжения в электросетях.
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