На Колыме в этом году заасфальтируют рекордные 35 км дорог

Рабочие заасфальтируют 35 км дорог до конца года на Колыме, это рекордный показатель для Магаданской области, сообщил губернатор региона Сергей Носов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, которая прошла в режиме видеоконференции.

"Хочу доложить, что это очень важно. В этом году мы сделаем рекордный для Колымы объем по асфальтированию дорог - 35 километров. Может быть, кого-то это удивит, что немного, а для Колымы это очень много. Это на федеральных и региональных трассах", - доложил Носов.

Он отметил, что акцент сделан на асфальтировании трасс, которые идут вдоль населенных пунктов. Чтобы люди не страдали от пыли с грунтовых дорог.

"Мы подошли к решению этой проблемы системно. Понимаем, что для реализации крупных проектов нужны определенные компетенции и определенные силенки. Мы заключили крупный контракт с компанией "Стройтрансгаз" на строительство и капитальный ремонт дорог, они уже приступили к работе", - отметил губернатор.

Также он напомнил, что ранее обращался к президенту с просьбой дать поручение правительству РФ рассмотреть варианты финансирования на возвратной основе, на основе концессий.

"Такие инструменты разработаны, так называемые инфраструктурные меню, и хорошо себя зарекомендовали, во всяком случае, на Колыме. Мы сегодня этим активно пользуемся, - сказал Носов. - Я думаю, что такие долгосрочные программы, которые позволяют подрядчику планировать работу вдолгую, могут дать очень хороший положительный эффект для решения этой проблемы у нас, в Магаданской области, я имею в виду дороги".

Также губернатор Магаданской области сообщил, что после поручения президента в 2019 году привести федеральную трассу "Колыма" в нормативное состояние "многое начало сдвигаться".

"Мы ждем еще проектирование и строительство моста через Алдан, который нас свяжет круглогодично автомобильным транспортом с Якутией, куда пришла железная дорога", - сказал Носов.

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