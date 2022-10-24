В рамках рабочей поездки в Республику Узбекистан заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров встретился с Президентом Республики Шавкатом Мирзиёевым, а также с Премьер-министром Республики Узбекистан Абдуллой Ариповым.

Денис Мантуров подчеркнул значимость подписанной в сентябре этого года Декларации о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан. Этот документ (подписи под которым поставили Президент Российской Федерации Владимир Путин и Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев) стал ещё одним подтверждением взаимной устремленности на долгосрочное развитие отношений между двумя странами в духе дружбы и уважения.

Вице-премьер – глава Минпромторга России рассказал главе Узбекистана о намеченных в рамках Межправкомиссии планах совместной работы. Он отметил, что торгово-экономические связи между Россией и Узбекистаном укрепляются, несмотря на все внешние вызовы.

Россия уверенно удерживает свои позиции как одного из ключевых инвесторов в экономику Узбекистана. В настоящее время в фокусе нашего внимания 20 совместных проектов в нефтегазовой сфере, машиностроении, химической отрасли и т.д. общей стоимостью 8,4 млрд долларов США. Кроме того, в ходе МПК партнеры передали предложения по 23 новым инициативам объемом в 3,7 млрд долларов,

- рассказал Денис Мантуров.

Относительно новое и перспективное направление сотрудничества России и Узбекистана – совместное развитие промышленной инфраструктуры. Например, открывшийся весной этого года технопарк «Чирчик» успешно функционирует, поэтому этот опыт решено масштабировать: уже достигнута договорённость о создании с участием российской управляющей компании «Химград» еще одного парка, теперь в Джизаке.

Также намерены продолжить практику создания совместных индустриальных парков в республике с участием российских операторов промышленных парков. Наши эксперты уже провели предметные консультации и договорились о запуске сервиса по подбору площадок для размещения российских предприятий в Узбекистане. В качестве приоритетных определили 15 свободных экономических зон и индустриальных парков. Оператором сервиса выступит Ассоциация индустриальных парков России,

- прокомментировал Денис Мантуров.

На встрече с Президентом Узбекистана вице-премьер – глава Минпромторга России рассказал о ключевых направлениях двустороннего сотрудничества, в которых планируется налаживать практическую кооперацию, а также про необходимость расширения сфер промышленного диалога.

Также Денис Мантуров встретился с Премьер-министром Республики Узбекистан Абдуллой Ариповым. Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – Министр промышленности и торговли Российской Федерации подчеркнул, что Россия и Узбекистан одинаково настроены на достижение практических результатов совместной работы, особое внимание уделяется вопросам промышленной кооперации.