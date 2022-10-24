Академия наук Китая объявила о завершении опытной эксплуатации демонстрационного проекта усовершенствованного накопителя энергии на сжатом воздухе (compressed air energy storage, CAES) в г. Чжанцзякоу, в провинции Хэбэй на севере страны. Мощность CAES составляет 100 МВт, энергоемкость – 400 МВт*ч, а коэффициент полезного действия (КПД) – 70,4%, что является самыми высокими показателями эффективности работы в данном классе накопителей энергии. CAES уже подключен к энергосистеме и готов к коммерческой эксплуатации.

Проект CAES разработан Институтом инженерной теплофизики (Institute of Engineering Thermophysics, IET) CAS. Работа над проектом началась в 2018 г. Технология, используемая в CAES, предусматривает аккумулирование сжатого воздуха под высоким давлением, который в часы пиковых нагрузок выпускается и сжигается в топливной смеси, приводя в действие турбоагрегаты, вырабатывающие электроэнергию. В конструкции CAES в Чжанцзякоу используются искусственные емкости для хранения сжатого воздуха, что позволяет не только повысить энергоемкость и эффективность накопителя энергии, но и устранить зависимость от наличия природных каверн большого объема, обычно используемых в накопителях энергии на сжатом воздухе.

Результаты испытаний показали, что CAES в Чжанцзякоу способен выдавать свыше 132 млн кВт*ч электроэнергии в год, что достаточно для электроснабжения 40- 60 тыс. китайских домохозяйств в часы пикового потребления. По данным IET использование CAES в периоды пикового потребления электроэнергии позволит ежегодно экономить 42 тыс. тонн угля и, соответственно, сократить выбросы СО2 на 109 тыс. тонн в год.

По мнению экспертов, при создании CAES в Чжанцзякоу использована принципиально новая технология, превосходящая все мировые аналоги. К 2030 г. подобные системы хранения энергии должны составлять 25% всех накопителей энергии в Китае.

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