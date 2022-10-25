Аэропорт Белгорода оснастят новыми радиомаячными системами

Правительство приняло дополнительные меры поддержки развития аэропортов в ряде городов центральных и южных регионов страны. Об этом решении Михаил Мишустин объявил на совещании с вице-премьерами 17 октября. В Белгородском аэропорту тем временем пройдут работы по замене аэронавигационного оборудования. Проектная документация получила положительное заключение Главгосэкспертизы России.



Международный аэропорт Белгорода находится в 4 км к северу от центра города. Новые радиомаячные системы установят на двух участках аэродромной территории. Первый участок предназначен для установки глиссадного радиомаяка (ГРМ), второй – для установки курсового радиомаяка (КРМ).



В ходе экспертизы были рассмотрены решения по установке радиомаячной системы инструментального захода воздушного судна на посадку в действующем аэропорту Белгорода.

«Проектируемые системы представляют собой комплекс наземного и бортового радиотехнического оборудования, которое будет автоматически обеспечивать экипаж воздушного судна информацией о любых отклонениях от заданной траектории снижения, а также фиксировать характерные точки на траектории захода на посадку до высоты принятия решения», – пояснил Сергей Иванов, главный эксперт проекта Службы ГЭП Управления инженерного обеспечения Главгосэкспертизы России.

Эксперт также отметил, что все рассмотренные проектные решения, включая комплектацию радиотехнического оборудования, предусматривают использование материалов и изделий отечественных производителей.



Действующие антенны и другие сооружения, которые сегодня находятся на участках размещения новых радиомаяков, демонтируют. Обе площадки обеспечены транспортными и инженерными коммуникациями.



Застройщик – ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации».



Генеральный проектировщик – АО Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз – Антей».



Фото: Международный аэропорт Белгород