Аэропорт Белгорода оснастят новыми радиомаячными системами

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25 октября 2022, 16:59
Рубрика: Контракты
Метки: ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство
Источник: ФАУ "Главгосэкспертиза России"
Правительство приняло дополнительные меры поддержки развития аэропортов в ряде городов центральных и южных регионов страны. Об этом решении Михаил Мишустин объявил на совещании с вице-премьерами 17 октября. В Белгородском аэропорту тем временем пройдут работы по замене аэронавигационного оборудования. Проектная документация получила положительное заключение Главгосэкспертизы России.
Международный аэропорт Белгорода находится в 4 км к северу от центра города. Новые радиомаячные системы установят на двух участках аэродромной территории. Первый участок предназначен для установки глиссадного радиомаяка (ГРМ), второй – для установки курсового радиомаяка (КРМ).
В ходе экспертизы были рассмотрены решения по установке радиомаячной системы инструментального захода воздушного судна на посадку в действующем аэропорту Белгорода.
«Проектируемые системы представляют собой комплекс наземного и бортового радиотехнического оборудования, которое будет автоматически обеспечивать экипаж воздушного судна информацией о любых отклонениях от заданной траектории снижения, а также фиксировать характерные точки на траектории захода на посадку до высоты принятия решения», – пояснил Сергей Иванов, главный эксперт проекта Службы ГЭП Управления инженерного обеспечения Главгосэкспертизы России.
Эксперт также отметил, что все рассмотренные проектные решения, включая комплектацию радиотехнического оборудования, предусматривают использование материалов и изделий отечественных производителей.
Действующие антенны и другие сооружения, которые сегодня находятся на участках размещения новых радиомаяков, демонтируют. Обе площадки обеспечены транспортными и инженерными коммуникациями.
Застройщик – ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации».
Генеральный проектировщик – АО Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз – Антей».
Фото: Международный аэропорт Белгород
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