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Отправляемся на "Цветлит". Честный разговор с генеральным директором "Кирскабель". Логистика в условиях санкций 2022 и муфты будущего

Отправляемся на Цветлит. Честный разговор с генеральным директором Кирскабель. Логистика в условиях санкций 2022 и муфты будущего

25 октября 2022, 18:11
Рубрика: Новости портала
Метки: Insider, ЦВЕТЛИТ, КИРКАБЕЛЬ, ЭМ-КАБЕЛЬ
Отрасль: Кабельная промышленность Электротехника 
Источник: RusCable.Ru

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Ко дню кабельщика выпускаем свежий выпуск журнала Insider Digest! 

Мы честно старались успеть и успели, 287 номер уже доступен для скачивания в разделе "Библиотека"

Что в выпуске?

Кабельный завод "Цветлит" поздравляет отрасль с профессиональным праздником и приглашает посмотреть специальный выпуск RusCable Review о трансформации кабельного завода.

В рамках большого проекта «Ункомтех 360» команда портала RusCable.Ru приехала на завод «Кирскабель», где мы поговорили с директором предприятия — Козуниным Александром Ивановичем. Целью нашего приезда стало желание показать людям, что из себя представляет завод «Кирскабель», посмотреть, как устроено производство, и рассказать об эксклюзивной продукции для кабельной промышленности — кабелях с минеральной изоляцией и кабелях на высокое напряжение, про которые мы писали в материалах «Кабель судного дня» и «500 кВ русской независимости». Обязательно к прочтению!

Скачать PDF. RusCable Insider Digest №287 от 25 октября 2022 года

Логистика в условиях санкций 2022, как обстоят сейчас дела? Отвечает директор по ВЭД ЗАО «Торговый Дом ВНИИКП» Евгения Ленская на 20 странице выпуска.

Команда специалистов ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» подготовила проект – «мини-завод» на территории колледжа, который станет новой образовательной программой для студентов и подготовке кадров для предприятия. подробности читайте на 32 странице Insider!

Новый каталог кабельного оборудования Xinming 2022 доступен для скачивания!

Как найти того самого сотрудника? Евгения Гусева провела прямой эфир с HR- специалистом и узнала, на что стоит обращать внимание при поиске нового сотрудника, о правилах размещения вакансии и живого собеседования. Читайте интервью на страницах выпуска.

Elektroportal рассказывает про автоматические выключатели ВА50-41 до 1000А от "Контактор", а также установочных блоки QUTEO IP20, зарядка авто за 5 минут, селфи на заказ, славные сверхпроводники, зубной интерфейс и все самые интересные новости из мира электротехники и кабельного бизнеса.

Команда медиахолдинга "РусКабель" искренне поздравляет кабельщиков с профессиональным праздником! Быть кабельщиками - это круто! Спасибо, что остаетесь с нами! Все кабельщики здесь! Всех кабельщиков с праздником!

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