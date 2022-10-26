Почти 2,5 млрд рублей направят в Москве на продолжение программы модернизации трамвайной инфраструктуры, соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин.

"Правительство Москвы выделило 2,45 млрд рублей ГУП "Московский метрополитен" на продолжение программы модернизации трамвайной инфраструктуры. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - говорится в материале к заседанию президиума правительства Москвы.

В тексте отмечается, что средства направят на продолжение работ по физическому обособлению трамвайных путей бортовым камнем, а также на закупку оборудования для модернизации стрелочных переводов и специальной техники для проведения ремонтных работ.

Согласно представленным данным, протяженность трамвайных путей в Москве составляет 418 км, из них около 60% физически отделены от автомобильных дорог и находятся на обособленном полотне. Такое раслоложение повышает безопасность дорожного движения, сокращает число задержек и увеличивает скорость движения трамваев.

"Реализуемая программа позволит довести долю обособления до 80%, то есть отделить трамвайные пути от проезжей части на всех участках, где это технологически возможно. В частности, в ближайших планах - отгородить трамвайные пути на улицах Лесная, Красноказарменная, Абельмановская, Серпуховский Вал и многих других", - сообщается в материале.

В сообщении также упоминается, что будет модернизирована система управления на 30 стрелочных переводах в разных районах Москвы. После модернизации система управления будет сама определять маршрут, по которому следует трамвай, и автоматически переводить стрелку перед вагоном, отображая эту информацию на экране в кабине трамвая.

Уточняется, что для ремонта трамвайной инфраструктуры будет закуплено более 150 единиц спецтехники, в том числе ковшовые погрузчики, самосвалы икраны-манипуляторы. "Дальнейшая модернизация городской трамвайной инфраструктуры позволит повысить безопасность и комфорт поездок на трамваях - в соответствии с высоким стандартом качества московского транспорта", - заключается в материале.

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