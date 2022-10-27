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Производство электронных компонентов за 1,6 млрд рублей создадут в Рязани к 2024 году

Производство электронных компонентов за 1,6 млрд рублей создадут в Рязани к 2024 году

27 октября 2022, 15:15
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНВЕСТПРОЕКТ
Отрасль: Электротехника Строительство 
Источник: ТАСС

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Российский производитель счетчиков воды, тепла и электроэнергии "Тепловодохран" намерен вложить более 1,6 млрд рублей в создание производства электронных компонентов на территории промышленного парка "Рязанский" в Рязанской области. Запуск предприятия намечен на 2024 год, сообщили ТАСС в правительстве региона.

"Компания планирует реализацию инвестиционного проекта "Строительство и эксплуатация промышленного корпуса для производства электронных компонентов" на территории промышленного парка "Рязанский" с объемом инвестиций 1,648 млрд рублей и созданием 697 рабочих мест", - сообщили в правительстве.

Работы на площадке планируется начать в 2023 году, а ввод в эксплуатацию намечен на 2024 год.

Проект станет расширением действующего производства "Тепловодохрана" в Рязани, где предприятие работает с 1997 года. Профилем компании является производство приборов и аппаратуры для автоматического регулирования или управления. Сейчас на предприятии заняты более 400 человек. 

Фото: pexels.com

 

Источник: ТАСС

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