Кабельщики меняют оборудование
27 октября 2022, 09:47
Рубрика: Компании
Метки: ВНИИКП, СТАНДАРТИЗАЦИЯ
Отрасль: Кабельная промышленность
Источник: ОАО "ВНИИКП"
В связи с многочисленными запросами заводов по получению сертификатов по ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и проведению обязательной сертификации кабельной продукции напряжением до 1 кВ включительно на соответствие требованиям Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» специалистами ОАО «ВНИКП» подготовлено разъяснение (О сертификации кабельной продукции)
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