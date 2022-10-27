В связи с многочисленными запросами заводов по получению сертификатов по ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и проведению обязательной сертификации кабельной продукции напряжением до 1 кВ включительно на соответствие требованиям Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» специалистами ОАО «ВНИКП» подготовлено разъяснение ( О сертификации кабельной продукции )