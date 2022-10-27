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Специалисты ОАО "ВНИКП" подготовили разъяснение о сертификации кабельной продукции

Специалисты ОАО ВНИКП подготовили разъяснение о сертификации кабельной продукции

27 октября 2022, 09:47
Рубрика: Компании
Метки: ВНИИКП, СТАНДАРТИЗАЦИЯ
Отрасль: Кабельная промышленность 
Источник: ОАО "ВНИИКП"

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В связи с  многочисленными запросами заводов по получению сертификатов  по ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и проведению обязательной сертификации кабельной продукции напряжением до 1 кВ включительно на соответствие требованиям Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» специалистами ОАО «ВНИКП» подготовлено разъяснение (О сертификации кабельной продукции)

Источник: ОАО "ВНИИКП"

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