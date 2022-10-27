Кольская ВЭС, являющаяся самой крупной ветроэлектростанцией за Полярным кругом в России, начнет работу в январе 2023 года. Об этом в среду сообщил журналистам заместитель генерального директора - директор по генерации ПАО "Энел Россия" Олег Косменюк в ходе рабочей поездки в Мурманскую область.

"Мы Кольскую ВЭС вводим в работу в два этапа. Первый этап ожидается 1 января 2023 года, и, соответственно, в первом квартале 2023 года мы завершим второй этап", - сказал Косменюк.

Он также отметил, что сейчас идут пусконаладочные работы, при которых ветропарк уже генерирует энергию. "В процессе пусконаладки мы выдаем до 10 МВт, напомню, что мощность одной установки 3,5 МВт", - уточнил Косменюк.

По оценкам компании "Энел Россия", которая занимается реализацией проекта ветропарка, стоимость строительства Кольской ВЭС оценивается в 20 млрд рублей, но окончательный расчет можно будет сделать только после ввода станции в эксплуатацию.

"Очень хорошо, что, несмотря на санкции, этот ветропарк достроен, и сейчас все 57 турбин на месте и готовы к работе. 200 МВт энергии дополнительно пойдет в сеть, в единую энергосистему страны с точки зрения экологически чистой электроэнергии. Кольская ВЭС стала стратегическим проектом в Мурманской области", - подчеркнул губернатор Заполярья Андрей Чибис.

Глава региона добавил, что еще несколько компаний рассматривают варианты строительства на территории Мурманской области подобных ветропарков для генерации экологически чистой энергии. "Да. Такие переговоры ведутся, не буду скрывать, не буду их (потенциальных инвесторов - прим. ТАСС) называть, но с учетом нашего ветра есть интерес нескольких игроков на рынке. Правительство области сейчас отрабатывает с ними эти возможности, но интерес к этому есть", - заключил он.

Компания "Энел Россия" при обслуживании Кольской ВЭС будет использовать опыт эксплуатации Азовской ВЭС, заявил Косменюк.

"Мы уже даже достраивали ветропарк частично без западных деталей, 68% локализованы на различных заводах нашей страны, поэтому у нас есть полная уверенность, что мы сможем успешно осуществлять техническое обслуживание Кольской ВЭС. У нас подобный ветропарк расположен в Азове, у нас уже есть опыт эксплуатации 1,5 года, и с этими узлами с точки зрения их технической надежности проблем нет. С точки зрения технического обслуживания мы это умеем делать", - сказал Косменюк.

О Кольской ВЭС

Кольская ВЭС находится в 80 км от Мурманска и является самой крупной ветроэлектростанцией за Полярным кругом. После ввода в эксплуатацию станция сможет вырабатывать порядка 750 ГВт*ч в год, избегая при этом выброса около 600 тыс. тонн углекислого газа в атмосферу. Ветропарк оснащен 57 турбинами и расположен на территории общей площадью 257 га. Реализацией проекта занимается дочерняя компания ПАО "Энел Россия" - ООО "Энел Рус Винд Кола".

О компании

ПАО "Энел Россия" - одна из лидирующих российских генерирующих компаний оптового рынка электроэнергии и мощности. Производственными филиалами компании являются три газовые электростанции: Конаковская ГРЭС, Невинномысская ГРЭС и Среднеуральская ГРЭС, а также ветропарк Азовская ВЭС установленной мощностью 90 МВт (ООО "Энел Рус Винд Азов"). Общая установленная мощность ПАО "Энел Россия" составляет 5 739,9 МВт по выработке электроэнергии и 1 927 Гкал/ч по выработке тепла.

12 октября 2022 года итальянский энергоконцерн Enel закрыл сделку по продаже своей 56,43-процентной доли в "Энел России" компании "Лукойл" и фонду "Газпромбанк - Фрезия". 26 октября совет директоров ПАО "Энел Россия" рассмотрит возможность созыва внеочередного собрания акционеров, на повестке которого, среди прочего, новый состав директоров и переименование компании.