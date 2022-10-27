В филиале ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Кировэнерго» состоялась стратегическая сессия по внедрению концепции нулевого травматизма – «Vision Zero». Мероприятие направлено на повышение культуры безопасности и исключению любых несчастных случаев на производстве.

Участие в обучении приняли более 40 руководителей структурных подразделений филиала. Модераторами события выступили заместитель главного инженера ПАО «Россети Центр» по производственной безопасности и производственному контролю Дмитрий Рыбников и начальник департамента производственной безопасности и экологической политики ПАО «Россети Центр» Павел Астафьев.

Концепция «Vision Zero» или «Нулевой травматизм» – это качественно новый подход к организации профилактики травматизма и заболеваемости работников. Цель – избежать любых несчастных случаев на производстве.

В ходе сессии энергетики рассмотрели вопросы внедрения и реализации концепции «Нулевого травматизма» в подразделениях филиала. Были проведены тренинги, в ходе которых участники отработали знания в смоделированных ситуациях, максимально приближенных к реальным. Ключевой задачей сессии стал поиск новых подходов и решений к повышению уровня производственной безопасности.