Кабельщики меняют оборудование
27 октября 2022, 10:12
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ, КИРОВЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика
Источник: Россети Центр и Приволжье
В филиале ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Кировэнерго» состоялась стратегическая сессия по внедрению концепции нулевого травматизма – «Vision Zero». Мероприятие направлено на повышение культуры безопасности и исключению любых несчастных случаев на производстве.
Участие в обучении приняли более 40 руководителей структурных подразделений филиала. Модераторами события выступили заместитель главного инженера ПАО «Россети Центр» по производственной безопасности и производственному контролю Дмитрий Рыбников и начальник департамента производственной безопасности и экологической политики ПАО «Россети Центр» Павел Астафьев.
Концепция «Vision Zero» или «Нулевой травматизм» – это качественно новый подход к организации профилактики травматизма и заболеваемости работников. Цель – избежать любых несчастных случаев на производстве.
В ходе сессии энергетики рассмотрели вопросы внедрения и реализации концепции «Нулевого травматизма» в подразделениях филиала. Были проведены тренинги, в ходе которых участники отработали знания в смоделированных ситуациях, максимально приближенных к реальным. Ключевой задачей сессии стал поиск новых подходов и решений к повышению уровня производственной безопасности.
«Сегодня в энергокомпании реализуется целый ряд мероприятий, направленных на профилактику производственного травматизма. Однако, в постоянно меняющихся условиях, система нуждается в регулярном совершенствовании. Поэтому сегодняшняя сессия – это еще один важный шаг по повышению и укреплению производственной безопасности в филиале» -– отметил важность проведения мероприятия в своем заключительном слове, заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Кировэнерго» Владимир Колесников.
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