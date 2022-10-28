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28 октября 2022, 13:45
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, РЖД
Отрасль: Строительство
Источник: rzd-partner.ru
На Ладожском вокзале Санкт-Петербурга в 2022 году начаты работы по обновлению инженерных систем и пассажирской инфраструктуры.
На первом этапе были отремонтированы системы водоснабжения и отопления вокзального комплекса, выполнена установка четырех подъемников для маломобильных групп пассажиров, осуществлена замена двух эскалаторов, а также дверей входной группы вестибюля, ведущего к метрополитену. Кроме того, заменено напольное покрытие в залах ожидания на четвертом этаже.
На фасаде вокзала установлены новые вывески с логотипом ОАО «РЖД» и надписью «Санкт-Петербург». До конца 2022 года планируется завершить работы по обновлению кровельного покрытия здания.
В рамках продолжения работ в 2023 году запланирована замена еще двух эскалаторов, ведущих от метро к вокзалу и к пригородным поездам. Также будут заменены скамейки в зале ожидания, которые будут оборудованы местами для зарядки телефонов и подстаканниками.
Запланирована замена вывесок «Ладожский вокзал», которые симметрично расположены на башнях, а также фасадных панелей здания и напольного покрытия вестибюля, примыкающего к выходу из метро.
Кроме того, специалисты заменят лестничный сход на Зольную улицу и проведут работы по модернизации парковочного пространства с автоматизацией въезда и выезда. Будет реализована безлюдная технология и система Fast Track, которая позволяет самостоятельно рассчитывать стоимость пребывания на стоянке в зависимости от времени.
Фото: t.me/ozdrzd
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