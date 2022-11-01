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Системный оператор Хорватии до середины 2026 г. инвестирует в модернизацию и расширение национальной электрической сети € 213 млн

Системный оператор Хорватии до середины 2026 г. инвестирует в модернизацию и расширение национальной электрической сети € 213 млн

1 ноября 2022, 15:30
Рубрика: За рубежом
Метки: ХОРВАТИЯ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: АО "СО ЕЭС"

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Системный оператор Хорватии HOPS в рамках общенационального плана по восстановлению экономики (National Recovery and Resilience Plan, NRRP) готовится инвестировать € 213 млн в проекты по модернизации и расширению электросетевой инфраструктуры.

Целью проектов, реализация которых запланирована до середины 2026 г., является соединение энергосистем северных и южных областей и реконструкция высоковольтных ЛЭП 220 кВ и 110 кВ для увеличения пропускной способности передающей сети на юге страны. Также планируется замена подводных кабелей между шестью хорватскими островами в Адриатике и материковой энергосистемой.

По данным хорватского Министерства экономики и устойчивого развития, будет в общей сложности реконструировано и построено 673 км ЛЭП, что обеспечит в том числе возможность интеграции в энергосистему больших объемов генерации на базе ВИЭ. Кроме того, пройдет реконструкция систем хранения и обработки данных (Data Hub) и систем управления активами HOPS. Суммарно планируется реализация 11 инфраструктурных проектов.

В июле текущего года Министерство экономики и устойчивого развития уже сообщало о выделении в соответствии с NRRP системному оператору необходимых грантов. HOPS, в свою очередь, в установленные сроки представил предложения по проектам, которые сейчас находятся на рассмотрении.

Официальный сайт HOPS

Источник: АО "СО ЕЭС"

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