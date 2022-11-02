В России предложили ввести цифровую маркировку стройматериалов

Стратегия развития строительной отрасли и ЖКХ России до 2030 года предусматривает снижение доли фальсификата на рынке стройматериалов и введение цифровой маркировки товаров, следует из документа, опубликованного в среду на сайте правительства.

"Создание системы уникальной цифровой маркировки строительных материалов и изделий, используемой для проведения контроля (надзора)", - говорится в стратегии.

Согласно базовому сценарию реализации документа, доля фальсифицированных строительных материалов к 2030 году должна сократиться на 50% и к 2035 году - на 80%. При рисковом сценарии показатели снижены до 30% и 60% соответственно. Кроме того, предлагается ввести ответственность за недостоверные сведения о результатах испытаний для всех строительных лабораторий.

Доля импортных стройматериалов при базовом сценарии должна сократиться на 25% к 2030 году и на 50% - к 2035 году, а при рисковом сценарии - на 20% и 30% соответственно. Сегодня, по данным стратегии, зависимость от импорта материалов и оборудования составляет до 5% - для массового жилищного строительства и дорог, до 10% - для административных зданий и инженерных сооружений, до 35% - для промышленных объектов.

Стратегия также предлагает предоставить маркетинговую и информационную поддержку производителям инновационных строительных материалов, а также поддержать импортозамещение технологического оборудования, запчастей и комплектующих к нему для производства стройматериалов.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в среду утвердил стратегию развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства до 2030 года с прогнозом до 2035 года. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин ранее сообщал, что общая стоимость реализации стратегии до 2030 года ориентировочно составляет 150 трлн рублей, основная часть из которых - внебюджетные источники, при этом за тот же период бюджет получит более 30 трлн рублей налогов и иных поступлений.