Фото: Росавтодор

Сегодня, 2 ноября, глава Федерального дорожного агентства Роман Новиков совместно с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко открыл движение по отремонтированному участку км 564 – км 596 трассы А-393 в Сахалинской области. Мероприятие прошло в режиме телемоста.

В церемонии также приняли участие начальники профильных управлений Росавтодора, директор ФКУ ДСД «Дальний Восток» Сергей Петраев, представители подведомственных федеральных казенных учреждений (ФКУ).

«Автомобильная дорога А-393 Южно-Сахалинск – Оха была принята в федеральную собственность в 2021 году. Тогда с губернатором региона мы заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на приведение федеральной трассы в нормативное состояние. За этот период организован полный комплекс мероприятий для того, чтобы более 300 км автомобильной дороги были приведены в нормативное соответствие в кратчайшие сроки», – отметил руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков.

Одной из первостепенных задач является ликвидация грунтовых разрывов на отрезках трассы А-393, общей протяженностью 202 км. 32-километровый участок – один из первых, где сегодня эта задача полностью решена. Помимо этого, на объекте выполнены работы по восстановлению геометрических параметров земляного полотна, укреплению (стабилизации) основания дорожной одежды комплексным вяжущим с применением регенератора-смесителя, восстановление покрытия из асфальтобетонной смеси. Также специалисты отремонтировали существующие пересечения и примыкания к дороге. На всем протяжении обновили элементы обустройства: металлическое барьерное ограждение, дорожные знаки и горизонтальную дорожную разметку.

«Это та самая дорога, которая идет от Южно-Сахалинска в столицу нефти и газа – Оху. Участок трассы, на котором сегодня открыто движение, соединяет села Ныш и Арги-Паги с поселком городского типа Ноглики, где находятся единственная больница в округе, а также аэропорт и магазины, аптеки с социально значимыми товарами, необходимые для населения ближайших сел. Сегодня я встречался с жителями населенных пунктов и хочу отметить, что они благодарны за все усилия, которые мы приложили. Фактически несколько лет назад это была стратегия, которую мы вместе начали реализовывать», – подчеркнул губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

«Большая благодарность рабочим, которые за 4,5 месяца выполнили в непростых условиях колоссальный объем работы. Отдельное спасибо Росавтодору и Правительству Сахалинской области. С помощью такого тесного межведомственного взаимодействия мы сможем добиться высоких показателей в развитии дорожной сети региона», – подчеркнул директор ФКУ ДСД «Дальний Восток» Сергей Петраев.

Аналогичные ремонтные работы планируется завершить в конце ноября текущего года на участке км 730 – км 756 трассы А-393. Ещё один участок автомобильной дороги общей протяженностью 86 км планируется ввести в эксплуатацию в 2023 году. Оставшиеся 57 км приведут в нормативное состояние в 2024 году.

Таким образом, в 2024 году грунтовые разрывы на трассе Южно-Сахалинск – Оха будут полностью ликвидированы.

Росавтодор продолжит мероприятия по развитию федеральной трассы А-393 Южно-Сахалинск – Оха. В настоящее время по программе расширения проезжей части с двух до четырех полос движения находятся в стадии проектно-изыскательских работ три объекта автомобильной дороги. Реализация проектов запланирована на период 2026–2028 годов и затронет следующие участки: км 13 – км 20, км 20 – км 26, км 26 – км 32.

Приведение в нормативное состояние федеральной трассы положительно отразится на возможности межтерриториальной интеграции трех экономических районов Сахалина – Северного, Центрального и Южного, что в свою очередь повысит темпы экономического развития области.

***Федеральная трасса А-393 Южно-Сахалинск – Оха протяженностью 834 км соединяет населенные пункты Сахалинской области по восточному побережью острова Сахалин, проходя через города Южно-Сахалинск, Долинск, Макаров, Поронайск, Смирных, Тымовское, Ноглики и Оха, и является важнейшей транспортной артерией Сахалинской области, обеспечивающей экономические, административные и социальные связи региона.