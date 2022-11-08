Федеральный бюджет выделяет 1,4 миллиарда рублей на строительство экопромышленного парка в Нижегородской области, который создадут на территории завода "Заря" в Дзержинске, сообщает пресс-служба правительства региона.

Соответствующее постановление о порядке предоставления субсидии из федерального бюджета подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Всего государственную поддержку получат восемь регионов России, где планируется реализовать пилотные проекты по созданию экотехнопарков.

"Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что совместно с Российским экологическим оператором (РЭО) определена площадка для реализации данного проекта в регионе. Экотехнопарк планируется создать на территории промышленной зоны завода "Заря" в Дзержинске", - говорится в сообщении.

Как отметил Никитин, при поддержке РЭО на площадке будет создана необходимая инфраструктура, что позволит потом привлечь сюда резидентов. В качестве сырьевой базы планируется использовать также отходы производства и потребления.

"Это значит, что Нижегородская область снова станет площадкой для применения новейших экологических технологий. Кроме того, будут создаваться рабочие места, появятся большие возможности для роста профильных специалистов. Для успешного развития в этом направлении у нас есть научная, кадровая, промышленная база", - цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области.

До 2024 года экопромышленные парки появятся в Нижегородской области, Приморском, Краснодарском, Ставропольском краях, а также в Новосибирской, Челябинской, Ленинградской, Московской областях. Застройщиком выступит "Экологический цифровой оператор" – дочернее предприятие публично-правовой компании "Российский экологический оператор". Из федерального бюджета на эти цели выделено в целом 9,4 миллиарда рублей.

"Создание экологических промышленных парков существенно приблизит регион к целям нацпроекта "Экология", которые ставит президент России Владимир Путин. К 2030 году необходимо снизить вдвое объем отходов, отправляемых на полигоны, а саму сортировку отходов довести до ста процентов", - приводятся в сообщении слова министра экологии и природных ресурсов Нижегородской области Дениса Егорова.

Проектно-изыскательские работы с получением заключений государственных экспертиз планируется завершить до 1 марта 2023 года. В настоящее время минэкологии Нижегородской области организовало работу по координации данного проекта на территории региона. В частности, проведена значительная работа с Кадастровой палатой, Росреестром, администрацией Дзержинска в части предоставления земельного участка для реализации проекта.

Создание экопромышленных парков предусмотрено федеральным проектом "Экономика замкнутого цикла". Его основная задача – увеличить к 2024 году долю использования вторичных ресурсов в сельском хозяйстве до 25%, в строительстве – до 20%, в промышленности – до 15%.