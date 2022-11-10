Специалисты продолжают мероприятия по обеспечению энергоснабжения зарядных станций для новых электрических речных трамваев, заявил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков в четверг.

"Всего проведем технологическое присоединение 10 столичных причалов, на трех из них работы уже завершены", - сказал Бирюков, которого цитирует телеграм-канал комплекса городского хозяйства.

По его словам, завершены работы на причалах "Киевский вокзал", "Москва-Сити" и "Сердце столицы".

"В планах - причалы "ЗИЛ", "Кутузовский", "Кленовый бульвар", "Нагатинский затон", "Хруничева", "ЖК Сидней Сити" и "ЗИЛ-Юг", - уточнил заммэра.

Бирюков отметил, что все объекты обеспечиваются электричеством по второй категории надежности: в случае возникновения технологического нарушения на одной линии напряжение автоматически будет подано по резервной.

"Для подключения зарядных станций причала "Киевский вокзал" на Бережковской набережной энергетики проложили более 2 км линий электропередач 0,4-10 кВ и построили новую трансформаторную подстанцию", - добавил заммэра.

Заместитель руководителя департамента транспорта столицы Алексей Митяев 5 июля сообщил журналистам, что компания "ВодоходЪ. Пассажирский Порт" планирует до конца года в тестовом режиме запустить на Москве-реке первые электрические пассажирские суда.

Новые речные трамваи начнут курсировать на маршруте "Фили - Киевский вокзал".

Ожидается, что в 2023 году на линию выйдет 21 речной трамвай, будут оборудованы 23 плавучих причала, два пункта базирования, шесть береговых зарядных станций.

Фото: mos.ru