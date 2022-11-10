Правительство Канады выделило $708 млн на реализацию проекта строительства малого модульного реактора (small modular reactor, SMR) мощностью 300 МВт на площадке АЭС Darlington мощностью 3 512 МВт в Онтарио. Данный проект является первым крупномасштабным коммерческим проектом SMR для стран Большой семерки (Group of 7, G7).

Разработчик проекта – компания Ontario Power Generation– в 2021 г. выбрала компанию Hitachi Nuclear Energy в качестве поставщика SMR типа BWRX-300. Финансирование будет обеспечено из фонда чистых инвестиций Канадского инфраструктурного банка (Canada Infrastructure Bank, CIB) и покроет начальные этапы работы, в том числе, разработку проекта и подготовку строительной площадки. Ввод в эксплуатацию SMR запланирован в 2028 г. SMR призваны стать следующей ступенью эволюции ядерных технологий, интерес к которым в недавнее время стал увеличиваться. Основные преимущества SMR связаны с небольшими размерами и модульной конструкцией, что позволяет устанавливать реакторы в местах, непригодных для строительства более крупных АЭС. Кроме того, SMR являются более доступными по цене, чем ядерные реакторы большой мощности и способны ускорить отказ от ископаемого топлива.

В настоящее время в Канаде насчитывается около 20 коммерческих ядерных реакторов (преимущественно CANDU) суммарной мощностью ≈ 13 ГВт. По данным Всемирной ядерной ассоциации (World Nuclear Association), около 15% вырабатываемой в Канаде электроэнергии приходится на атомную энергетику.

Информационный ресурс World Energy

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