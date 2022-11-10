Приказом Минэнерго России подтверждена полная готовность компании «Россети Московский регион» к работе в предстоящий отопительный сезон. По результатам оценки готовности субъектов энергетики компания получила паспорт готовности к осенне-зимнему периоду (ОЗП) 2022/2023 г.

Основной целью ремонтной программы в рамках подготовки к ОЗП является бесперебойная работа оборудования компании во время отопительного сезона. Обеспечить надежное электроснабжение потребителей Москвы и Московской области в период низких температур – основная задача энергетиков.

В ходе подготовки электросетевого хозяйства компании к осенне-зимнему периоду 2022/2023 года выполнен ремонт более 1,8 тыс. км линий электропередачи всех классов напряжения, свыше 180 трансформаторов 35-220 кВ и 2,5 тыс. коммутационных аппаратов 6-220 кВ. Произведена замена более 730 км неизолированного провода на самонесущий изолированный провод, обладающий повышенными характеристиками надежности. От древесно-кустарниковой растительности и сухостоя расчищено более 6,1 тыс. га просек, проходящих в охранных зонах воздушных линий (ВЛ) электропередачи. Работы по расчистке просек ВЛ приобретают повышенную важность при подготовке к осенне-зимнему периоду, для которого характеры неблагоприятные погодные условия, осадки в виде мокрого снега и ледяного дождя, которые могут стать причиной падения деревьев на провода ЛЭП.

На 100% сформирован аварийный запас оборудования. В резерве – 128 передвижных резервных источников снабжения электроэнергией общей мощностью 37,8 МВт. Для ликвидации возможных нештатных ситуаций обеспечена готовность 2 291 человека и 3 544 единиц авто- и спецтехники, сформировано 443 аварийно-восстановительных бригады. В случае необходимости они будут задействованы в ликвидации последствий непогоды и оперативном восстановлении электроснабжения.

В целом на техническое обслуживание и ремонт производственных активов в ЦФО в 2022 году Группа «Россети» направила 25 млрд рублей – почти на 15 % больше, чем годом ранее. Об этом еще в августе сообщил генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин в рамках выездного совещания по вопросам подготовки субъектов электроэнергетики и объектов ЖКХ Центрального федерального округа к работе в отопительный сезон 2022-2023 годов, которое провел в Тамбове Министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

При подготовке к осенне-зимнему периоду группой были учтены специфические вопросы надежности на отдельных территориях, которые требуют скорейшего решения. Это, например, замена изношенного оборудования и расчистка просек ЛЭП.

В ходе подготовки к ОЗП группой «Россети» на территории ЦФО обеспечена готовность персонала и спецтехники. Это более 2,6 тыс. бригад, 12 тыс. человек, 7,9 тыс. единиц спецтехники. Подготовлено более 2 тыс. резервных источников электроснабжения.