Вопросы создания цифровой среды в Арктике, модернизации образовательных программ и потребности арктических регионов в кадрах обсудили участники конференции «Арктика — национальный мегапроект: кадровое обеспечение и научное сопровождение». Мероприятие состоялось 10–11 ноября в Архангельске на базе Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова (САФУ) при поддержке Минобрнауки России в рамках плана председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 годах. Оператор событий председательства — Фонд Росконгресс.

«Обеспечение устойчивого социально-экономического развития Арктики является одним из ключевых векторов российской политики. В рамках работы на этом направлении Заполярье сегодня становится своего рода лабораторией для отработки перспективных технологий и «умных решений». В свою очередь это требует наличия соответствующей цифровой среды, которая предполагает широкое внедрение автоматизации, роботизированных технологий, искусственного интеллекта, машинного обучения, работы с большими данными. Данные сферы становятся неотъемлемыми элементами развития деятельности по широкому спектру направлений от образования до развития городской инфраструктуры», — заявил Посол по особым поручениям МИД России, председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов.

Как отметил заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Анатолий Бобраков, в сегодняшних условиях Арктика в целом и Северный морской путь в частности являются фундаментальной возможностью для роста российской экономики и социального развития всей страны. Ключевыми кадровыми потребностями российского Севера являются инженеры и специалисты в сфере информационных технологий, подчеркнул он.

«На сегодняшний день в территориях опережающего развития в Арктической зоне РФ, в преференциальных режимах реализуются более 530 проектов, общий объем частных инвестиций составляет более 1 трлн рублей. Будет создано более 28 тыс. рабочих мест, из них минимум 6 тыс. — это высокопроизводительные рабочие места. Это как раз те рабочие места, которые требуют людей, «умеющих в цифру». Это люди, которые должны иметь уровень образования, позволяющий им работать с высокотехнологичным оборудованием, позволяющим заниматься инженерией, программированием. На мой взгляд, Арктика — лучшее место для того, чтобы стать инженером или программистом», — сказал Анатолий Бобраков.

По словам заместителя Министра науки и высшего образования Российской Федерации Андрея Омельчука, кадры для Арктики в первую очередь должны готовиться на Севере: человек, обучающийся в сложной арктической среде, лучше понимает проблемы регионов Арктической зоны России. Тем не менее, потребности российской Арктики в кадрах простираются далеко за возможностями арктических университетов. В этом контексте важное значение является консолидация групп исследователей, занимающихся вопросами развития Арктической зоны России, отметил замглавы Минобрнауки.

«В ближайшее время совместно с корпорацией «Росатом» мы будем обсуждать вопросы финансирования и консолидации арктической науки. На наш взгляд, важно объединить в рамках единого контура тех исследователей, которые занимаются Арктикой», — подчеркнул Андрей Омельчук.

Анализом и прогнозом кадровых потребностей арктических регионов России занимается Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ). По словам первого заместителя генерального директора по социальному развитию КРДВ Эльвиры Нургалиевой, потребности Арктической зоны в кадрах можно разделить на три направления: рабочие профессии, особые новые специальности и редкие профессии, а также управленческий персонал. При этом, на основе социологических опросов жителей арктических регионов, граждане формируют запрос на развитие: чтобы это была не просто работа, а возможность самореализации.

«Арктическая зона Российской Федерации — крупнейшая в мире зона специального налогового режима и специального развития. Это уникальная в части возможностей развития бизнеса территория. Предприятия, которые еще не подписали инвестиционное соглашения, но видят перспективу в работе в Арктике на горизонте до 2035 года, требуют 180 тыс. новых рабочих мест. Это особый вызов для Арктики», — отметила Эльвира Нургалиева.

По ее словам, КРДВ совместно с Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики и Министерством высшего образования и науки РФ ведет работу по адаптации образовательных программ на основе прогнозов дальнейших потребностей компаний в кадровом ресурсе.

В частности, в рамках конференции участники ознакомились с создаваемым на базе Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова IT-парком «Цифровая Арктика». По словам ректора САФУ Елены Кудряшовой, разработанные там технологические решения будут положены в основу отечественных программных продуктов и разработок. Цель создания IT-парка — создание арктической межрегиональной IT-экосистемы для формирования цифровых компетенций населения, подготовки кадров и реализации проектов цифровой экономики по обеспечению технологического суверенитета России. В настоящее время в структуру IT-парка уже входят семь лабораторий по робототехнике и автоматизации, восемь лабораторий по сетям, кибербезопасности, веб-разработкам, машинному обучению, а также помещения для коворкинга и проектной работы. Парк создается совместными усилиями Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова и Правительства Архангельской области.

В рамках конференции также состоялись тематические секции и круглые столы, посвященные различным аспектам освоения Арктики и развития цифровых технологий на Крайнем Севере. В частности, эксперты обсудили вопросы информационной безопасности в цифровой экономике, индивидуализации в подготовке кадров для арктического региона, а также мониторинг рынка труда, арктическую урбанистику и робототехнику. Гости конференции смогли ознакомиться с выставкой, посвященной цифровым технологиям в освоении Северного морского пути. Также свои разработки представили Госкорпорация «Ростех» и АФК «Система». Участие в конференции приняли представители федеральных и региональных ведомств, руководители IT-компаний и ряда профильных организаций, а также ведущие эксперты и представители научного сообщества.

Программа конференции также включала проведение соревнований по киберспорту и информационной безопасности, Чемпионата по спортивному программированию и активности для школьников. Участники мастер-классов изучили основы криптографии и интернета вещей, применение нейросетей, разработку мобильных приложений и управление квадрокоптером.

Приоритетом российского председательства в Арктическом совете является обеспечение ответственного управления в интересах устойчивого развития Арктики, которое во многом определяется качеством человеческого капитала. Для развития мер поддержки населения Севера, включая коренные народы, Россия содействует продвижению проектов и инициатив в области цифровизации удаленных арктических поселков и оленеводческих хозяйств за счет повышения надежности и эффективности спутниковых навигационных систем в Арктике.