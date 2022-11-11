Компания Wildberries построит центр обеспечения омниканальной торговли во Владимирской области, инвестиции в проект составят более 7 млрд рублей. Договор аренды участка площадью 100 тыс. кв. м подписали власти региона и генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Владимирской области Александр Авдеев.

"Сегодня наши договоренности с компанией Wildberries о создании в области центра омниканальной торговли в буквальном смысле обрели твердую почву. Мы подписали договор аренды земельного участка для строительства комплекса в Воршинском сельском поселении. Начало строительства - 2023 год, общая площадь - 100 тыс. кв. м, количество рабочих мест - 5 тыс., инвестиции - более 7 млрд рублей", - написал Авдеев.

Большую роль в выборе территории сыграла транспортная доступность, а также обеспеченность трудовыми ресурсами. В реализации проекта будут задействованы подрядчики и поставщики из Владимирской области, также предприниматели региона смогут активнее осваивать рынок электронной коммерции.

"Благодарю генерального директора Wildberries Татьяну Бакальчук за выбор нашего региона площадкой для их крупного инвестпроекта. Уверен, его ждет успех. Будем оказывать инвестору поддержку в добром деле", - добавил Авдеев.

Wildberries - крупнейший российский онлайн-гипермаркет универсального формата, в котором представлены мировые бренды одежды, обуви, электроники, детских товаров и товаров для дома.