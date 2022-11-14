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В Новой Москве появится коттеджный поселок со спорткомплексом

В Новой Москве появится коттеджный поселок со спорткомплексом

14 ноября 2022, 16:15
Рубрика: Инвестиции
Метки: ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Отрасль: Строительство 
Источник: stroygaz.ru

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В Новой Москве построят коттеджный поселок со спортивно-рекреационным комплексом и детским садом. Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

Коттеджный поселок общей площадью 42,7 тыс. кв. метров возведут на участке площадью 19 га по адресу: пос. Первомайское, д. Каменка. В его составе предусмотрены спортивно-рекреационный комплекс площадью 3,7 тыс. кв. метров и детский сад на 75 мест.

Фото: pexels.com

Источник: stroygaz.ru

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